Alrededor de 3.000 toneladas de perecederos serán destruidas por el bloqueo en el Puerto de Algeciras

La carga de alrededor de 150 contenedores de productos perecederos, con una mercancía media de 20 toneladas cada uno, tendrá que ser destruida después de llevar bloqueada en el Puerto de Algeciras aproximadamente un mes y medio por las discrepancias mostradas por los responsables del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF), según ha explicado a Europa Sur el presidente de la Asociación de Transitarios, Expedidores Internacionales y Asimilados de la Bahía de Algeciras (Ateia Oltra), Manuel Cózar.

Se trata de productos agrícolas, principalmente yucas, piñas, y mangos, la mayoría procedentes de Costa Rica, pero también de otros países sudamericanos como Brasil, que llevan aditivos y revestimientos especiales para su conservación no autorizados por la Unión Europea y que han sido el motivo de su bloqueo en el puerto algecireño. El Ministerio de Sanidad aprobó una moratoria de dos meses para que los exportadores pudieran adaptarse a esta implementación de la normativa de la UE, pero las autoridades de Bruselas han suspendido la decisión española.

Desde Ateia Oltra han denunciado el "trato discriminatorio" que están recibiendo sus mercancías en el Puerto de Algeciras y han resaltado que las mercancías fruto del bloqueo se están dirigiendo a otros puertos europeos como Rotterdam (Paises Bajos), Amberes (Bélgica), Hamburgo (Alemania) o Lisboa (Portugal), donde los mismos productos están siendo aceptados, algo que para los Transitarios resulta incomprensible "cuando la norma se debería aplicar de igual modo en todos los puertos citados".

Por esas razones, la organización ha anunciado que "todos los clientes sin excepción, ya sean exportadores o importadores, están en proceso de plantear recursos de alzada y reclamaciones monetarias para exigir a la administración pertinente las cuantiosas perdidas que están sufriendo por esta manera de proceder, que difiere totalmente del resto de los puertos europeos que aunque se aplica la misma normativa, parece que tienen un trato diferente en su tramitación".

La asociación ha añadido además que tienen constancia de que empresas importadoras, sobre todo de Rotterdam, se han puesto en contacto con empresas españolas de transporte especializadas en perecederos para que introduzcan en España los productos que se desvían desde Algeciras hacia su puerto. Asimismo, Ateia ha comunicado que grandes importadores ya han dado instrucciones para desviarse hacia Tarragona, Cartagena y Vigo porque supuestamente allí tienen asegurada la tramitación que les falta en Algeciras.

La organización, que está constituida por 50 empresas que generan 1.000 empleos directos y 4.000 indirectos según las cifras que ella misma aporta, ha expresado su gran preocupación "por la inoperancia y falta de apoyo de nuestro Gobierno" ante "la grave crisis que estamos soportando que, de manera inexorable, nos lleva a una situación desastrosa".

Desde Ateia han solicitado el apoyo de sindicatos, confederaciones de empresarios y asociaciones portuarias y han insistido en que no pretenden que no apliquen las normas sanitarias que establece la Unión Europea, pero han insistido en que no comprenden "el diferente rasero" que se utiliza en los distintos países miembros a la hora de aceptar las mercancías. "No sabemos si esto está orquestado por los grandes lobbys de la alimentación que tienen sus sedes en los Países Bajos y que ven en el crecimiento de nuestro puerto en una firme amenaza, o simplemente que seguimos en un país de quijotes donde no sabemos hacer valer nuestros intereses", asegura la entidad en un comunicado.