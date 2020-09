Otro gigante del mar se dirige hacia el Puerto de Algeciras, acostumbrado desde hace años a recibir regularmente las escalas de megabuques portacontenedores de las principales navieras de todo el mundo. Pero este no es uno más. Su proa verde le identifica como un coloso singular y sostenible. Se trata del CMA CGM Jacques Saadé, el portacontenedores más grande del mundo propulsado por gas natural licuado.

Flamante y recién incorporado al servicio de CMA CGM, es el primero de una serie de nueve buques gemelos con los que la compañía francesa aspira a neutralizar sus emisiones de dióxido de carbono en 2050. En total, la empresa invertirá algo más de 1.000 millones de euros en este escuadrón verde.

El CMA CGM Jacques Saadé tiene capacidad para 23.000 contenedores y mide 400 metros de eslora por 62 de manga. Navega con pabellón de Francia y su nombre rinde un homenaje al fundador de la compañía, Jacques Saadé.

El megabuque comenzó su viaje inaugural el pasado miércoles, 23 de septiembre, en la French Asia Line (FAL), la línea más emblemática del grupo CMA CGM que conecta Asia con el norte de Europa. Su rotación lo llevará desde Tianjin (China) a los puertos de Pusán en Corea del Sur; Tianjin, Ningbo, Shanghái y Yantián, en China; Singapur; Southampton, Dunkerque, Hamburgo, Róterdam y Algeciras en Europa, antes de escalar en Port Kelang, en Malasia. Esta línea ofrece un servicio semanal de 13 escalas a lo largo de 84 días.

Our #CMACGMJacquesSaadé has left the shipyard to join the first port of call of her maiden voyage !⁰She will visit many countries in #Asia and #Europe before completing her first rotation.Discover the Asian part of our famous #FAL1 service where she will operate. pic.twitter.com/t3UYkTisZ6