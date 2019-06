Jorge Romero se ha despedido de la política activa con una carta dirigida a los vecinos de Los Barrios tras ocho años de mandato. Aunque fue elegido como concejal por Los Barrios 100x100 en las pasadas elecciones municipales, ha tenido que renunciar a recoger su acta como exigencia de Ciudadanos para facilitar la investidura de Miguel Alconchel como regidor.

Queridas vecinas y queridos vecinos de Los Barrios:

Es para mi un verdadero placer poder dirigiros estas palabras, mis últimas como Alcalde de Los Barrios, para daros un agradecimiento especial por todo.

Estoy agradecido a todos en general, a los que vivís en Los Barrios, Palmones, Los Cortijillos, Puente Romano, Guadacorte, Ciudad Jardín, Los Álamos, La Dehesa o la Vega del Golf. Daros las gracias a los que nos han apoyado durante estos 8 intensos y fructíferos años, también a los que han intentado poner zancadillas o palitos en la rueda y han intentado, sin conseguirlo, parar el progreso del municipio, en el fondo nos han ayudado, sin pretenderlo, a exigirnos mas a nosotros mismos y llevar a cabo una mejor gestión.

En estos 8 duros y completos años, hemos tenido la ocasión de comprobar como se puede pasar, de una gestión desastrosa y que nos ha llevado al ostracismo absoluto de la primera institución local, a la recuperación de la calidad en la mayoría de los servicios públicos, la estabilidad institucional y política, a la mejora económica y a la mejora organizativa de un Ayuntamiento que ahora responde mucho mejor a las necesidades de un pueblo de primera como es el nuestro.

Este fue el principal cometido que me planteé cuando accedí al cargo de alcalde el 11 de junio de 2011, que Los Barrios estuviese mucho mejor que como me lo encontré, y así lo hemos hecho. Está claro que el precio que hay que pagar no es bajo, ni sencillo, todos, como pueblo, hemos hecho el esfuerzo para hacer de Los Barrios lo que hoy en día es, el corazón del Campo de Gibraltar y la envidia de todos nuestros municipios vecinos.

Aprovecho también la ocasión para dar las gracias a todos mis compañeros de Corporación en estos 16 años, 8 en el gobierno y 8 en la oposición, en especial a los del Partido Andalucista que han compartido conmigo los difíciles momentos del cargo, a todos ellos también les debo mucho y ellos lo saben. Dar las gracias a mis amigos y compañeros, los simpatizantes y militantes del Partido Andalucista y de Los Barrios 100x100, cien mil veces que empezara en política (como lo hice con 16 años) cien mil veces que os elegiría para compartir el camino. Muchísimas gracias compañeros, sois un claro ejemplo de vocación social y de sacrificio personal para transformar nuestra sociedad. Ahora toca ayudar, apoyar e impulsar a nuestro amigo y compañero Miguel Fermín Alconchel, quien sin duda, será un gran alcalde para Los Barrios.

También quiero agradecer a aquellos empleados municipales su innegable labor para llevar a cabo las acciones de gobierno que nos han permitido progresar, a los que han intentado entorpecer o retrasar el avance de todo un pueblo, les invito a que depongan su actitud y aprendan de los funcionarios y laborales que entienden y practican un servicio público ejemplar, con la lealtad debida al interés del pueblo.

Agradezco a los medios de comunicación el interés que han tenido siempre en informar sobre nuestro municipio. A todos los profesionales que usan la ética periodística para ejercer su trabajo, muchísimas gracias.

Me voy de la política activa con más de 80.000 documentos firmados, con la convicción de que las decisiones siempre las he tomado en aras del interés público, con la satisfacción del deber cumplido, con mas canas y menos pelo, pero también me voy conservando a muchos de los amigos que tenía antes de entrar y habiendo hecho muchos mas en el camino. Y me puedo sentir orgulloso del cariño que siento de muchos de vosotros, eternamente agradecido.

Solo me quedan dos cuestiones que transmitiros. La primera es para pedir disculpas. Disculpas por aquellas decisiones tomadas que hayan podido afectar personalmente a vecinos de Los Barrios, a veces tienen que perder unos cuantos para que ganemos todos, el interés público está por encima del interés personal y a veces eso cuesta trabajo comprenderlo. Sinceramente pido disculpas también por aquellos errores que haya podido cometer, soy humano y como todos nosotros, imperfecto, la perfección no existe, aunque la busquemos como lo hemos hecho.

Y la siguiente es para permitirme el lujo de pediros que nos sintamos orgullosos de ser barreños, que somos el mejor pueblo del mundo y lo demostramos cada vez que tenemos ocasión. Para seguir sintiéndonos orgullosos debemos ayudar a nuestro Ayuntamiento, esté quien esté. La colaboración ciudadana en todos los aspectos es primordial para que hagamos de Los Barrios lo que es, un pueblo ejemplar. Olvidemos a los derrotistas que todo lo ven mal, no hagamos caso de lo que algunos con oscuros intereses personales nos quieren hacer ver, a través de las redes sociales o fuera de ellas, y hagámonos una sencilla pregunta, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a mi Ayuntamiento para mejorar mi pueblo? Porque sí, Los Barrios es de todos y nuestro Ayuntamiento también, sintámoslo así y sintámonos orgullosos de ser de esta bendita tierra. Siempre estaréis en mi corazón, 23.584 gracias personalizadas. ¡Viva Los Barrios!