El PA de Los Barrios pide al PSOE el cese de su secretario de Organización en San Roque

El grupo municipal andalucista de Los Barrios solicita a la Ejecutiva Provincial del PSOE que destituya "de forma inmediata" al secretario de Organización de la agrupación de San Roque, Inti Ortega Tobar, por los "graves insultos dirigidos" al alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, en las redes sociales tras el pleno del lunes en el que el regidor sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, fue declarado persona non grata. En una publicación en Facebook, Ortega subió una foto en la que explicaba que estaba cenando en un restaurante de Los Barrios con el comentario #QuéPenaQueTenganUnAlcaldeTanHijoDeP...”.

Los andalucistas lamentan la "injerencia" del entorno de Ruiz Boix "en la vida política de Los Barrios" después de que al Pleno celebrado el lunes acudiera una decena de militantes y simpatizantes del PSOE de San Roque, entre ellos Inti Ortega y una hermana del alcalde sanroqueño.

"Más lamentablemente y totalmente inaceptable fue la actitud posterior del secretario de Organización del PSOE de San Roque, Inti Ortega Tobar, que tras ser expulsado del Pleno por realizar descalificaciones, realizó un insulto gravísimo contra el alcalde de Los Barrios en las redes sociales. Desde el grupo andalucista instamos al Comité Provincial del PSOE a cesar a este señor de todos sus cargos públicos en la organización socialista por el grave daño causado tanto al alcalde como al municipio de Los Barrios", señala el PA barreño.

Inti Ortega se disculpó posteriormente también en su perfil de Facebook, aunque el mensaje no fue acogido de buen grado ni por el PA ni por Jorge Romero. "El mensaje de pseudo-perdón emitido por este señor horas después en las redes sociales es igualmente inaceptable, puesto que en lugar de mostrar su arrepentimiento vuelve a faltar al respeto al pueblo de Los Barrios con nuevos insultos al alcalde y nuevamente enjuiciando e entrometiéndose en la vida política del municipio, cual alumno aventajado de su patrón, Juan Carlos Ruiz Boix", indica la formación.

Jorge Romero también se refirió a este mensaje en su perfil de Facebook con otra publicación. "En lugar de sentirse avergonzado y hacer las cosas bien, intenta pedir disculpas vagamente, pero aprovecha para insultarme a mi, y encima se cree vigilado (narcisismo exagerado), en otro sitio avisa: “Roma no paga traidores”. Lógicamente el arrepentimiento no sólo es con palabras, sino con hechos. Para mí usted no ha pedido disculpas, es más, pienso que no es usted un buen ejemplo para la política del Campo de Gibraltar por sus incendiarios pensamientos expresados, tiene usted a quien parecerse. Pero eso es cosa mía".