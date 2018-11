Los Barrios declara a Ruiz Boix persona non grata

El Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios aprobó ayer declarar persona non grata al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. Lo hizo con los votos a favor del grupo andalucista (10) y de los populares (3), por seis votos en contra del PSOE y la abstención del representante Los Barrios Sí Se Puede. El concejal del PIBA, Miguel Domínguez Conejo, se ausentó de la sesión un rato antes al no encontrarse bien. El Consistorio da una segunda oportunidad al regidor sanroqueño para que una vez que le sea notificado de este acuerdo en un plazo de 15 días pueda disculparse de forma pública por los “continuos ataques a los intereses y a la voluntad del Ayuntamiento de Los Barrios, sus gobernantes y sus ciudadanos”.

El punto del pleno, el decimosexto de un total de 27, tuvo algo de tensión por la presencia de una decena de militantes del PSOE de San Roque, entre ellos Pilar Ruiz Boix, hermana del regidor sanroqueño. Un primer grupo fue expulsado de la sala tras aplaudir la intervención del portavoz popular, David Gil, mientras que al finalizar la votación la hermana del alcalde se dirigió al alcalde, Jorge Romero, para decirle que no habían sido enviados por Ruiz Boix. El regidor barreño pidió a los policías locales que le tomaran los datos al abandonar el salón de plenos.

Ruiz Boix: “Es una cortina de humo, una pataleta infantil” El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, dijo tras conocer que el Pleno había aprobado su declaración como persona non grata que este hecho “viene a confirmar la guerra personal que mantiene el alcalde de Los Barrios conmigo y que no tiene nada que ver con los vecinos de Los Barrios ni de San Roque”. “No habla de esos odios personales que tuvo en 2012 con el despedido de más de 100 empleados, que va a suponer que el sueldo de más de seis años lo van a tener que pagar todos los barreños. Es una cortina de humo que obedece a una pataleta infantil. Estas cuestiones se van a dirimir en los juzgados por esas injurias y calumnias”, sentenció.

El regidor barreño afirmó que no le hubiese gustado llevar esta moción al pleno. “Cuando la firmé fue un momento triste porque tenemos que crear sinergias entre los dos municipios, pero es por una falta de respeto al Ayuntamiento de Los Barrios y a los concejales, que defienden los intereses de los vecinos. No criticamos que se opusiera a VTTI. Mientras se estaba redactando la declaración ambiental para este proyecto, en Algeciras también se estaba ampliando Vopak. Si iba a afectar eso en Guarranque, ¿no iba a afectar una mayor superficie en Algeciras? ¿Por qué de ataca tanto a Los Barrios pero nada a Algeciras? Para esos terrenos Endesa ha presentado una ampliación y Ruiz Boix ha presentado alegaciones. Nosotros no hemos dicho nada de la ampliación de Cepsa, que pondrá los tanques más cerca de los vecinos. Nosotros defendemos la autonomía local”, expuso el regidor barreño.

Romero, además, mostró su preocupación de que esta postura la adopte también en el convenio del agua. “Tiene toda la pinta. Y nosotros no hemos dicho que paren el convenio de San Roque”, indicó el alcalde, que acusó a Puerto de “no defender los intereses de Los Barrios” y a Ruiz Boix de querer dejar al municipio barreño “sin la compensación medioambiental” por tener en su término el vertedero. “Este pueblo no puede dejar por alto que se le ataque”, sentenció.

Miguel Alconchel, portavoz andalucista, recordó que la propuesta de declarar persona non grata a Ruiz Boix parte no solo por su abstención en el pleno de la Mancomunidad para dar luz verde a la rebaja del agua en Los Barrios, sino por las “líneas rojas” que los andalucistas consideran que no se deben cruzar. “Se nos insulta constantemente y rompe la baraja de la lealtad institucional. Además ha mentido. Juan Manuel Ordóñez (teniente de alcalde en San Roque) es mi amigo personal y jamás hemos hablado de política y no hemos hablado de moción de censura alguna. Es una cuestión del trato que nos dispensan en su grupo cuando no le gustan las cosas. Sabemos que el convenio va a salir al final. Nosotros no hemos boicoteado nada para el municipio de San Roque, cuando Ruiz Boix sí lo ha hecho. ¿Tan difícil es pedir perdón?”, expuso el portavoz del PA.

El portavoz popular, David Gil, que también es vicepresidente de la Mancomunidad y responsable de Servicios Públicos, confirmó que su voto a favor era “por la situación de confrontación constante” hacia Los Barrios por parte de Ruiz Boix. “No tengo nada personal con él, pero es triste que, por ejemplo, una inversión de 140 millones de euros (la que finalmente retiró VTTI) dependa de a un alcalde al no le guste el que hay en Los Barrios y la boicoteó”, indicó Gil.

Sobre el convenio del agua, el popular recordó que Ruiz Boix “amenazó” con sacar a San Roque del servicio mancomunado. “Nos llama okupas cada vez que puede y en cuanto a la salida de San Roque de Arcgisa, amenazó con salirse sin importarle la situación de los trabajadores alegando una rebaja del recibo. Recapacitó y a partir de ahí empezó a boicotear el convenio de Los Barrios. El debate de la Mancomunidad iba bien mientras intervino Fernando Silva, pero cuando intercedió Ruiz Boix se metió con los representantes de otros partidos. Hay que respetar a todos los partidos porque el debate solo era del convenio”, afirmó.

El portavoz socialista, Salvador Puerto, recordó que el convenio del agua para Los Barrios que se votó en la Mancomunidad tenía dudas no solo para el PSOE, sino también para La Línea 100x100 y Algeciras Sí Se Puede. “Si los técnicos han puesto reparos, soluciónenlo. Pero no pierdan el tiempo en estas cosas porque no valen para nada. Todo eso es personal y aquí no estamos para esas cosas. Pido que retire esta moción porque es una auténtica barbaridad institucional. Defendemos a nuestro compañero, pero también la imagen de la institución de Los Barrios. Que la noticia sea mañana –por hoy– que el Ayuntamiento declara a Ruiz Boix persona non grata es una barbaridad”, indicó Puerto, que recordó que el proyecto de VTTI “no salió adelante por otras cosas, no por la oposición del alcalde de San Roque”.

El portavoz de Los Barrios Sí Se Puede, Rubén Castillo, lamentó que este fuera “el punto más mediático” de la sesión “porque hay cosas más importantes”. “Es una cortina de humo para no hablar de lo que importa a los vecinos, como la mejora de los servicios públicos. Hemos trasladado a David Gil nuestra disposición para trabajar en desbloquear el convenio del agua para que vuelva al pleno de la Mancomunidad”, sostuvo.