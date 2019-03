Fallece Pedro el Holandés, alma mater de Prodean La Línea

Peter Koekebakker, más conocido como Pedro el Holandés, falleció este sábado por la noche al no superar una dolencia cardíaca que le tuvo durante los últimos meses ingresado en el hospital. Koekebakker, de 58 años, llevaba 15 años rescatando todo tipo de animales en el Campo de Gibraltar y en la Costa del Sol, ya que además de ser el alma mater de la protectora Prodean y Animal in need, tenía un negocio de antigüedades en Casares. Las redes sociales se han llenado este domingo de muestras de condolencias y de reconocimiento a su gran labor.

Durante estos 15 años Pedro el Holandés, con la ayuda de asociación neerlandesa Animal in need, ha dado una nueva vida en países como Holanda o Alemania a más de 9.000 perros que previamente los voluntarios de la protectora habían rescatado de las calles. Pero no solo se dedicaba a los canes, también ha conseguido salvar caballos, gatos, cerdos, cabras e incluso aves.

Sus denuncias también han permitido condenar a maltratadores de animales y a salvar a algunos que se encontraban en situaciones muy precarias. Si alguien veía, por ejemplo, un caballo en mal estado en mitad del campo, Pedro no dudaba dos veces en acudir con su furgoneta para comprobarlo.

Su marcha deja un vacío muy grande a los amantes de los animales del Campo de Gibraltar, aunque Prodean La Línea continuará adelante con sus voluntarios, con su presidenta, Ana Borrallo, a la cabeza.