La Línea contratará a personal con discapacidad para la limpieza de colegios

El Ayuntamiento de La Línea ha anunciado que favorecerá la contratación de personas con discapacidad y difícil inclusión, en virtud del contrato que promueve la delegación de Limpieza, que dirige el concejal Rafael León, y Servicios Generales, reservado a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción.

El contrato que ha sacado licitación el Consistorio está cifrado en 1.078.479,06 euros, a razón de 539.239,68 euros anuales establece una duración de dos años, prorrogable por dos años más, hasta una duración máxima de cuatro y está reservado a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción. La idoneidad del contrato se justifica en base a lo dispuesto en los artículos 28, 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La propuesta estipula un servicio de apoyo a la limpieza de centros educativos y edificios municipales, entre los que se incluyen trece colegios, el Centro de Profesores y Equipo de Orientación Educativa, la Jefatura de Policía Local (en horario de sábados y domingos) y el mercadillo semanal de los miércoles en la Ciudad Deportiva, además de otros espacios dependientes del Ayuntamiento.

Condiciones del contrato

La concejalía ha destacado su catalogación como programa de empleo protegido para personas con algún tipo de discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales de Empleo. Distribuidos en bolsas horarias en función de los centros objeto de actuación, el tiempo resultante de la oferta económica estipulada para cada uno de los inmuebles en que se actúe, se podrá utilizar en cualquiera del resto de edificios e instalaciones municipales, así como para los posibles eventos organizados por el Ayuntamiento de La Línea.

El Ayuntamiento ha explicado que la empresa beneficiaria del contrato se responsabilizará de que el personal adscrito al servicio se encuentre en todo momento de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, con los contratos en vigor y al amparo de la normativa vigente en materia laboral. La jornada de trabajo ordinaria en los centros escolares se desarrollará de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de tarde y tras la finalización de la jornada docente. En los períodos no lectivos el trabajo podrá desempeñarse en horario de mañana.