El showman Magic Jose deleitará al público con sus trucos en el Centro Comercial Gran Sur de La Línea

El Centro Comercial Gran Sur de La Línea invita a todas las familias a disfrutar de una tarde mágica con el Show de Magia y Masterclass, protagonizado por Magic José, conocido por su participación en Got Talent España 10.

La cita tendrá lugar este viernes 5 de diciembre a las 18:00 horas, en la zona central del centro comercial, donde los asistentes podrán vivir una experiencia única que combina un show de magia en directo con una masterclass participativa pensada especialmente para los más pequeños.

Durante la actividad, Magic José sorprenderá al público con algunos de sus números más aclamados y, además, enseñará varios trucos de magia fáciles, divertidos y sorprendentes, que los niños podrán aprender allí mismo de forma guiada y repetir posteriormente en casa, convirtiéndose por un día en auténticos magos.

Este evento, completamente gratuito, forma parte de la apuesta del Centro Comercial Gran Sur por ofrecer propuestas de ocio familiar de calidad, fomentando la creatividad, la imaginación y el aprendizaje a través del juego. Una tarde diferente, educativa y llena de buen ambiente que promete divertir tanto a pequeños como a mayores.