El Pleno de La Línea analiza este jueves los suelos para el colegio de Santa Margarita y el presupuesto de 2026

El Pleno del Ayuntamiento de La Línea analizará este jueves uno de los trámites fundamentales para la futura construcción de un colegio público en la zona de Santa Margarita. La Corporación someterá a la aprobación definitiva la modificación del Plan Parcial del sector que permitirá cambiar la calificación de 8.200 metros cuadrados de suelo de equipamiento deportivo privado a equipamiento docente público. Con este expediente, el Consistorio pretende ceder los suelos a la Junta de Andalucía para que acometa el proyecto.

La necesidad de un colegio en Santa Margarita viene de lejos. La Junta de Andalucía llegó a proyectarlo en 2010, cuando incluso se asignó un código propio al centro para contabilizar alumnos y personal. Durante años, los escolares fueron reubicados en aulas prefabricadas del colegio Pedro Simón Abril y en dependencias habilitadas en el colegio San Felipe. En 2012, el Ayuntamiento firmó un convenio urbanístico con el empresario gibraltareño Abraham Massias para ceder 13.200 metros cuadrados de suelo, pero la crisis económica y, posteriormente, la falta de demanda escolar llevaron a la Junta a descartar la construcción en 2016.

El proyecto volvió a reactivarse en 2023, cuando La Línea 100x100 incluyó la construcción del centro en el pacto de gobierno con el Partido Popular en la Mancomunidad de Municipios y la Diputación de Cádiz. A la presión política se ha sumado la vecinal: un grupo de residentes de Santa Margarita elevó el pasado enero una queja al Defensor del Pueblo Andaluz ante la falta de avances, admitida a trámite en abril.

La sesión también abordará asuntos como la renuncia del concejal socialista Andoni Carrión y la aprobación inicial del presupuesto para 2026. El proyecto está cifrado en 66,5 millones de euros y prevé una inversión adicional de 7,2 millones dedicados especialmente a la mejora de la limpieza viaria y el mantenimiento urbano.

Las cuentas crecen en un 3,9% respecto a las del año en curso, ya que el presupuesto de 2025 asciende a 64 millones. En la propuesta, la partida para limpieza viaria asciende hasta los 3.246.922 euros, cerca de dos millones más que la cifra asignada en 2025. Por su parte, el departamento de mantenimiento Urbano aumenta su dotación hasta 2,1 millones de euros, es decir, 1,3 millones más respecto al ejercicio anterior. La inversión extra incluye también importantes refuerzos en otros servicios urbanos: la subvención para el transporte público se eleva de 75.000 euros previstos en 2025 hasta 175.000 euros en 2026, y la dotación para señalización vertical y horizontal alcanzará 300.000 euros, duplicando la destinada en el presente año. Además, se destinarán 1,8 millones de euros a renovar y ampliar el parque móvil y el equipamiento eléctrico del Ayuntamiento.