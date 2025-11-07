Andoni Carrión deja su acta de concejal en La Línea y señala la "parálisis" del PSOE

El concejal socialista Andoni Carrión ha anunciado este viernes su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de La Línea, poniendo fin a seis años de trabajo en el grupo municipal del PSOE. Tras dos mandatos consecutivos en la Corporación, Carrión explica que su decisión "no ha sido fácil, pero sí meditada" y responde tanto a motivos personales como a la situación interna que atraviesa su partido.

"Después de seis años como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de La Línea, dos mandatos consecutivos, he decidido dejar mi acta de concejal. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada", ha afirmado el edil a través de sus redes sociales. "Las razones son, en parte, personales y profesionales: mis responsabilidades actuales no me permiten dedicar el tiempo y la energía que esta tarea merece. Creo que el compromiso con la ciudad y con la gente debe ser siempre honesto y completo", ha añadido.

Carrión también apunta a la crisis interna que atraviesa la agrupación local socialista, especialmente tras la renuncia de la exalcaldesa Gemma Araujo como secretaria general y la posterior creación de una comisión gestora. "Tras la renuncia de la anterior secretaria general y la creación de una comisión gestora que aún no ha convocado la asamblea, la organización se encuentra en una situación de parálisis que desmotiva y dificulta seguir aportando desde dentro", ha subrayado.

El edil, que ha sido una de las voces más visibles del grupo socialista en los plenos municipales, destaca que se marcha con la conciencia tranquila y el orgullo del trabajo realizado: "Me voy con la tranquilidad de haber trabajado siempre desde la lealtad, la honestidad y los valores socialista que me trajeron a la política. He aprendido mucho y me llevo el cariño y el respeto de muchas compañeros, compañeros y vecinos con los que he compartido este camino".

Carrión, que ha participado activamente en debates sobre gestión municipal y obras públicas, como el proyecto del mercado de abastos, ha mantenido una oposición crítica con el equipo de gobierno de Juan Franco. Su salida se suma a la de Gemma Araujo, lo que agrava la crisis de liderazgo que atraviesa el PSOE linense, actualmente sin una estructura estable ni calendario de renovación interna.

El ya exconcejal cierra su etapa política con un mensaje de compromiso con la ciudad y con su ideario socialista: "Seguiré siendo socialista y seguiré queriendo a mi ciudad, aunque desde otro lugar. A veces, dar un paso al lado también es una forma de seguir sirviendo".