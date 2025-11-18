Un presupuesto "histórico" en La Línea: 66,5 millones para reforzar los servicios públicos en 2026

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha presentado este martes el borrador del presupuesto municipal para 2026, cifrado en 66,5 millones de euros, y prevé una inversión adicional de 7,2 millones dedicados especialmente a la mejora de la limpieza viaria y el mantenimiento urbano. El alcalde Juan Franco destaca la "importancia histórica" de este proyecto tras la aprobación del Plan de Saneamiento Financiero y la adhesión al Fondo de Ordenación, factores que han permitido liberar recursos previamente destinados a la amortización de deuda.

La principal novedad de este presupuesto municipal reside en el incremento del gasto público dedicado a la mejora de los servicios municipales, especialmente en limpieza y conservación de la ciudad. Según afirmó el regidor, "vamos a poder aprobar unos presupuestos donde destinaremos más de 5 millones de euros, que hasta el momento se estaban destinando a amortización de deuda, a la mejora de los servicios públicos, la mayor parte de este incremento a limpieza y mantenimiento Urbano." Este giro presupuestario responde a compromisos históricos de la ciudad con la mejora del entorno y atención a necesidades básicas de la ciudadanía.

Detalle de la inversión pública

En la propuesta, la partida para limpieza viaria asciende hasta los 3.246.922 euros, cerca de dos millones más que la cifra asignada en 2025. Por su parte, el departamento de mantenimiento Urbano aumenta su dotación hasta 2,1 millones de euros, es decir, 1,3 millones más respecto al ejercicio anterior. La inversión extra incluye también importantes refuerzos en otros servicios urbanos: la subvención para el transporte público se eleva de 75.000 euros previstos en 2025 hasta 175.000 euros en 2026, y la dotación para señalización vertical y horizontal alcanzará 300.000 euros, duplicando la destinada en el presente año. Además, se destinarán 1,8 millones de euros a renovar y ampliar el parque móvil y el equipamiento eléctrico del Ayuntamiento.

El equipo de gobierno ya ha anunciado el calendario previsto para la tramitación y debate del presupuesto. Comenzará con la presentación en la comisión informativa municipal el 27 de noviembre, para posteriormente someterlo a votación en el pleno ordinario del 4 de diciembre. A continuación, la remisión al Ministerio de Hacienda será necesaria porque el consistorio sigue sujetos a un plan de ajuste, en vigor "que se está cumpliendo a rajatabla", según recalca el alcalde. El objetivo es lograr la aprobación definitiva "en el pleno de enero, o a más tardar en el de febrero", avanzó Franco.

Priorización de servicios

La liberación de 5 millones de euros que hasta ahora se destinaban a amortización de deuda ha sido posible gracias a la adhesión del municipio al Fondo de Ordenación. Este mecanismo del Ministerio de Hacienda permite a los ayuntamientos afrontar pagos cruciales a cambio de ajustar el gasto futuro, favoreciendo la posibilidad de dedicar más recursos a inversiones prioritarias. En el caso de La Línea, la gestión del equipo de gobierno ha dado margen para avanzar en la renovación del contrato de limpieza urbana y mantenimiento, así como afrontar el refuerzo de áreas como señalización, maquinaria y transporte.

En declaraciones a los medios, el alcalde ha remarcado que tras la aprobación formal del presupuesto, "se procederá a la licitación de nuevos contratos para las áreas beneficiadas" con recursos extra. Franco matizó que la mejora en Parques y Jardines no será posible en este ciclo presupuestario debido a que el contrato vigente no expirará hasta 2027, por lo que los incrementos se centrarán en los servicios anteriormente citados. "Se trata de unos presupuestos que van a ser históricos, con los que vamos a poder seguir creciendo y vamos a poder mejorar algunas de las reivindicaciones más importantes que tienen los vecinos de La Línea", concluyó el alcalde.