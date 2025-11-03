La Línea dispondrá de más de 5 millones de euros en 2026 para reforzar los servicios públicos gracias al nuevo Fondo de Ordenación

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha dado un paso decisivo en su camino hacia la estabilidad económica. El Ministerio de Hacienda ha aprobado la inclusión del municipio en el nuevo Fondo de Ordenación, un instrumento estatal que permitirá al Consistorio refinanciar su deuda en condiciones más ventajosas y, al mismo tiempo, liberar recursos para reforzar los servicios públicos locales.

Gracias a esta decisión, el Ayuntamiento podrá destinar más de 5 millones de euros en el presupuesto de 2026 —actualmente en fase de elaboración— a mejoras sustanciales en áreas clave como mantenimiento urbano y limpieza, dos de las prioridades marcadas por el equipo de gobierno.

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha valorado este lunes la noticia como “un hito en la gestión económica del Ayuntamiento”, y ha subrayado el impacto directo que tendrá en la vida diaria de los linenses.

“Por fin se ha admitido la inclusión de La Línea en el nuevo Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda. Esto implica refinanciar la deuda con mejores condiciones y, lo más importante, poder destinar más de 5 millones de euros a la mejora de los servicios públicos en el presupuesto de 2026”, ha explicado el regidor.

La incorporación al Fondo de Ordenación ha sido posible gracias a la aprobación del Plan de Saneamiento Financiero, una hoja de ruta diseñada para optimizar la gestión de las deudas municipales y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Este plan, además, marca el compromiso del Ayuntamiento con la erradicación progresiva del endeudamiento.

Juan Franco ha destacado que incluso en un escenario económico "prudente" se podrá mantener la amortización anticipada de la deuda.“Esta refinanciación supone un antes y un después, porque nos permitirá invertir en lo que realmente preocupa a la ciudadanía y, al mismo tiempo, seguir reduciendo la deuda municipal”, ha añadido el alcalde.

El regidor ha reconocido expresamente “el trabajo y la implicación de los servicios económicos municipales” en la elaboración y defensa del Plan de Saneamiento ante el Ministerio de Hacienda, un esfuerzo técnico que ha hecho posible este avance.

La previsión del equipo de gobierno es presentar y aprobar el presupuesto de 2026 en las próximas semanas, con el objetivo de detallar "de forma transparente" cómo se distribuirán estas nuevas consignaciones y de qué manera repercutirán en la mejora de la calidad de vida de los vecinos de La Línea.