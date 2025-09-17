El Ayuntamiento de La Línea reduce su deuda a 116 millones de euros tras una nueva transferencia bancaria

El Ayuntamiento de La Línea ha rebajado su deuda municipal hasta los 116 millones de euros, después de la transferencia bancaria de 5,5 millones realizada en la mañana de este miércoles 17 de septiembre.

El alcalde, Juan Franco, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el actual equipo de gobierno en materia de saneamiento económico. Ha recordado que en 2015, al inicio de su mandato, la deuda ascendía a 177 millones de euros, repartidos en distintos conceptos con Hacienda, Seguridad Social y entidades bancarias.

Según explicó, la estrategia adoptada permitió “la reunificación de toda la deuda en una única operación bancaria de esos 177 millones de euros”, lo que ha facilitado el control y reducción progresiva de la misma.

Franco destacó que la cifra actual supone “una rebaja en más de 60 millones de euros de forma efectiva del total existente”, tal y como recogen los informes de la Intervención y Tesorería municipal, que certifican que no existe ningún otro tipo de deuda adicional.

De cara al futuro, el regidor señaló que, siguiendo las previsiones, en mayo de 2027, coincidiendo con el final del mandato, la deuda podría situarse en torno a 105 o 106 millones de euros. “Confiamos en que en 2028 se pueda bajar la barrera de los 100 millones de euros”, añadió.

Finalmente, el alcalde subrayó “el extraordinario trabajo realizado basado en la austeridad y el rigor, siguiendo en todo momento las directrices marcadas desde los servicios técnicos municipales encabezados por los habilitados nacionales”.