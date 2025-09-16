El parque Princesa Sofía de La Línea cerrará un año por obras de modernización con una inversión de casi 6 millones

El parque Princesa Sofía de La Línea de la Concepción permanecerá cerrado al tránsito de personas y a cualquier actividad asociativa durante la ejecución de las obras rehabilitación, cuyo inicio se prevé entre finales de septiembre y principios de octubre de 2025.

Este martes, el Ayuntamiento ha reunido a los colectivos que utilizan habitualmente el parque para informarles sobre los detalles del proyecto. A la reunión asistieron los concejales delegados de Medio Ambiente, Infraestructuras y Parques y Jardines, Raquel Ñeco, Yolanda Fernández Borastero y José María Matas, respectivamente. Entre los colectivos presentes estaban la asociación Friends of Wheels, el club Patina On Línea, el club deportivo de skateboarding La Línea y la asociación canina.

El acceso al parque permanecerá cerrado durante todo el tiempo que duren las obras, estimado en aproximadamente un año, con la finalización de la primera fase prevista para finales de mayo. La concejala de Medio Ambiente, Raquel Ñeco, destacó la colaboración de los colectivos y afirmó que “lo que a todos nos une es la realización de este proyecto, que marcará un antes y un después en el parque, con mejoras muy ambiciosas e importantes”. Añadió que, gracias a estas obras, el parque se convertirá en un referente no solo en La Línea, sino en todo el Campo de Gibraltar.

Esta misma mañana se formalizó el contrato de obras con la empresa adjudicataria, Guamar SA, por 3.276.282 euros, correspondiente a la primera fase del proyecto. La inversión total del parque alcanzará los 6 millones de euros, financiados por el Instituto para la Transición Justa, organismo estatal vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que la segunda fase será financiada por la Diputación de Cádiz.

Entre las actuaciones de la primera fase destacan el cierre perimetral del recinto, la eliminación del eje viario norte-sur, la recuperación de dos lagunas históricas, la construcción de un punto de avistamiento de aves y la modernización de la red de riego. Una de las lagunas será natural, con 3.500 metros cuadrados y dos islas interiores, destinada a albergar aves y anfibios. La segunda laguna tendrá carácter ornamental e incluirá cascada y zona recreativa, además de una pequeña charca específica para anfibios.

La segunda fase, con un presupuesto pendiente de 2,3 millones de euros, contempla la eliminación del eje viario este-oeste, la creación de nuevas zonas de juegos y la recuperación de espacios degradados, con el objetivo de transformar el parque en una auténtica “isla bioclimática” en pleno casco urbano, equipada con 1.200 metros cuadrados de pérgolas metálicas, de los cuales 250 m² incorporarán placas solares capaces de abastecer el consumo eléctrico de todo el parque, incluyendo alumbrado y bombeo de riego.