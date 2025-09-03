La Línea adjudica por 4 millones de euros la reforma del Parque Princesa Sofía y del fuerte de Santa Bárbara

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha adjudicado este martes a la empresa malagueña Guamar las obras de la primera fase de la reforma del parque Princesa Sofía por 3.276.281,97 euros y las obras para el acondicionamiento de las ruinas del Fuerte de Santa Bárbara, en este caso por un importe de 818.935,54 euros. Ambas inversiones suman más de 4 millones de euros. El primero está financiado por el Consistorio y el Instituto de Transición Justa, dentro de las ayudas concedidas a los municipios afectados por el cierre de instalaciones energéticas como la Central Térmica de Los Barrios, mientras que los trabajos en el parque están sufragados por este mismo organismo, vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La primera fase de las obras en el parque Princesa Sofía incluye el cierre perimetral del recinto, la eliminación del eje viario norte-sur, la recuperación de dos lagunas históricas, la construcción de un punto de avistamiento de aves y la modernización de la red de riego. Una de las lagunas será natural, con 3.500 metros cuadrados y dos islas interiores, destinada a convertirse en hábitat de aves y anfibios, mientras que la segunda tendrá carácter ornamental y contará con cascada y zona recreativa. También se proyecta una pequeña charca específica para anfibios.

La inversión total en el parque rozará los 6 millones de euros, con una segunda fase por un importe de 2,3 millones de euros que está pendiente de financiación por parte de la Diputación de Cádiz. Esta segunda fase contempla la eliminación del eje viario este-oeste, la creación de nuevas zonas de juegos y la recuperación de espacios degradados. El resultado será una “isla bioclimática” en pleno casco urbano, equipada con 1.200 metros cuadrados de pérgolas metálicas, de los cuales 250 m² incorporarán placas solares capaces de abastecer todo el consumo eléctrico del lugar, desde el alumbrado hasta el bombeo del riego.

Fuerte de Santa Bárbara

El Fuerte de Santa Bárbara en La Línea. / Manu Romero

El proyecto de rehabilitación del entorno del Fuerte de Santa Bárbara no contempla la reconstrucción del fuerte –prohibida por ley– sino un meticuloso acondicionamiento que permita comprender su estructura, importancia histórica y relación con la Línea de Contravalación, el sistema defensivo español frente al Peñón de Gibraltar.

El acondicionamiento incluye la construcción de un módulo de recepción de 160 m², realizado en hormigón reciclado con restos históricos del propio recinto. Este volumen albergará servicios básicos, una maqueta del fuerte y un espacio audiovisual para visitantes. Todo con una estética austera y sobria, acorde al entorno militar.

Además, se intervendrá en los elementos originales del conjunto: el glacis, espacio ajardinado adaptado al nivel actual de la ciudad; la banqueta, primera línea defensiva para fusileros, donde se instalará una empalizada de madera tratada, siguiendo el sistema defensivo original; y el camino cubierto, que se recuperará como pasillo de recorrido, delimitado por bordillos metálicos, pavimentado con gravilla y dotado de señalética museística.

El acceso al recinto se organizará a través de una plaza de ingreso arbolada, con iluminación decorativa y bancos. Desde ahí, los visitantes podrán cruzar el antiguo foso mediante un puente de madera de 16 metros de largo, que conecta con la plaza de armas del fuerte. Esta albergará recorridos señalizados con plataformas de observación, iluminación ambiental y paneles explicativos para conocer estancias históricas como el polvorín, la capilla, y los alojamientos de oficiales y tropa.

El límite del BIC (Bien de Interés Cultural) quedará marcado por una empalizada de madera que recrea el perímetro defensivo original. El acceso se hará por un nuevo puente de madera de 16 metros que permitirá entrar al corazón del fuerte: la Plaza de Armas, desde donde podrán visitarse los antiguos alojamientos de tropa, oficiales, el polvorín y una capilla.