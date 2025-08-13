La Policía Nacional detiene a una mujer acusada de robar joyas en varias viviendas de La Línea

La Policía Nacional, a través del Grupo de Delincuencia Urbana, ha detenido a una mujer en La Línea, cuya identidad se corresponde con las iniciales J.S.G., acusada de sustraer joyas en al menos cinco domicilios donde trabajaba como limpiadora. La detenida se habría aprovechado de la confianza depositada en ella para quedarse a solas en los inmuebles, momento que presuntamente aprovechaba para apropiarse de piezas de oro.

Los propietarios fueron detectando la falta de joyas durante varios meses y, al comentar la situación entre ellos, advirtieron que la empleada "coincidía como factor común" en todos los casos. Tras la interposición de las denuncias, las pesquisas policiales culminaron con la detención de la mujer, quien confesó los hechos en sede policial. Posteriormente, se comprobó que las joyas sustraídas, valoradas en torno a 12.000 euros, habían sido vendidas en un establecimiento de compra de oro. La Policía no descarta que puedan existir más víctimas en otras viviendas donde la arrestada haya trabajado con anterioridad.

El sindicato Unificado de Policía (SUP) ha felicitado la labor profesional y eficaz de sus compañeros del Grupo de Delincuencia Urbana, "cuyo trabajo ha permitido esclarecer este caso y devolver la tranquilidad a los vecinos afectados", han trasladado.