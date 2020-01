La soprano linense Elena Mejías Martín, más conocida como Elena Greandia, no pregonará finalmente la Semana Santa de La Línea de 2020. Greandia denuncia que la razón, aunque no se recoge expresamente en la comunicación que ha recibido hace unos días, radica en su estado civil: es una mujer divorciada y casada en segundas nupcias.

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de La Línea ha informado a la artista de la revocación de su nombramiento “por causas ajenas a nuestra voluntad” en una carta remitida esta semana y firmada por el presidente del consejo, Juan Correa. Europa Sur ha intentado contactar tres veces con el presidente del consejo para obtener su versión, sin conseguirlo en el momento de publicarse este texto.

El nombramiento de Greandia para dar el pregón, fijado para el próximo 29 de marzo, fue efectuado por el Consejo Local en octubre del año pasado a través de un comunicado oficial. Sin embargo, Greandia asegura que nada más recibir el encargo, justo al día siguiente, comenzó a recibir trabas por su estado civil, tal y como relata en una carta abierta remitida a este diario.

“Desde el día siguiente a la publicación de mi nombramiento en los medios de comunicación y prensa, ha sido un verdadero calvario el que he tenido que sufrir, con ataques injustificados e indagaciones sobre mi vida privada que ponían en tela de juicio si yo era merecedora o no de dar este pregón. El 2 de octubre del año pasado, me comunican por teléfono que no puedo dar el pregón por haber sido divorciada y que debo pedir la nulidad eclesiástica de mi primer matrimonio para poder dar el pregón, cosa que no es posible puesto que estos procesos duran sobre un año. Mi perplejidad y asombro es enorme, ya que, si existe algún tipo de reglamento para este tipo de situaciones, no me corresponde a mí saberlo, sino a las personas que me nombraron y aprobaron mi propuesta como pregonera”, explica.

Según Greandia, todos estas explicaciones se le han aportado de manera verbal hasta la recepción de la carta, que sin embargo no entra en detalles sobre los motivos. “Si hay un reglamento, lo respeto. Pero creo que se me pidió pregonar para aportar mi granito de arena a la promoción del mundo cofrade linense y de la ciudad. Y hay hombres divorciados que han dado pregones en otros puntos de Andalucía”, apunta Greandia, en referencia a Antonio Banderas y Carlos Herrera.

La soprano apunta que en otros momentos, los cofrades se han amparado en supuestas directrices del Obispado de Cádiz y Ceuta que la soprano apunta haber intentado sortear para evitar la situación. “Encontré un Exhorto del Papa del año 2016, denominado “Amoris Laetitia”, en el cual el Papa, respecto a los divorciados vueltos a casar, remarca la importancia de hacerles sentir que son parte de la Iglesia y abre la posibilidad de que la Iglesia los acoja, pudiendo ser una solución a este tema. Lo envío por email el 3 de octubre a la persona de la Permanente que me había informado verbalmente de la situación”, detalla.

Ante la falta de respuesta, incluso se ha dirigido por carta al Papa Francisco para pedir su mediación. Y, añade la artista, ya en diciembre remitió un burofax al presidente del consejo para proponerle alternativas. “No fue recogido y caducó”, apostilla, “por lo que fue reenviado por Whatsapp el pasado 3 de enero”, agrega.

Todo ha concluido con la recepción, esta semana, de una escueta carta en la que el consejo le comunica la marcha atrás en su decisión sin entrar en detalles. “Como Presidente del Consejo Local de HH y CC de La Línea de la Concepción y con enorme pesar, me veo en la obligación de comunicarte que por causas totalmente ajenas a nuestra voluntad nos es del todo imposible seguir manteniendo tu nombramiento como Pregonera Oficial de nuestra Semana Santa 2020. Te suplico disculpes los posibles perjuicios y malestar que hayamos podido causarte involuntariamente desde La Permanente que presido y agradeciéndote de nuevo sincera y profundamente la disposición que nos mostraste desde el inicio”, recoge la misiva.

La artista se considera decepcionada con la decisión del consejo. “Al margen de las implicaciones legales, bajo mi punto de vista, la gestión de todo este asunto ha carecido de humanidad, respeto y empatía, pero sobre todo ha estado sometida a una arbitrariedad moralizante y discriminatoria que no es propia del siglo XXI”, lamenta.

“Cabe recordar, que los linenses os merecéis un pregón a la altura de vuestra Semana Santa, todo un referente en Andalucía, y que este asunto totalmente ajeno a mi persona, ha hecho que hayan transcurrido más de tres meses sin que haya habido una aclaración oficial a esta situación. En ningún momento en esta situación he visto que se tomase en cuenta lo realmente importante, que son las personas, es decir vosotros”, concluye la soprano.