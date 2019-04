El arcipreste de La Línea achaca a una falta de coordinación la suspensión del Resucitado

La Semana Santa de La Línea concluyó sin la tradicional procesión de la imagen de Jesús Resucitado por las calles del centro de la ciudad en la mañana del Domingo de Resurrección. La procesión fue suspendida porque faltaban aspectos organizativos, según ha explicado este lunes el arcipreste de La Línea y párroco de la Inmaculada Concepción, Francisco Roldán.

La ausencia no ha pasado inadvertida entre los linenses, que han debatido en las redes sociales consultando los motivos.

La procesión pascual del Resucitado de La Línea no depende de ninguna hermandad, sino que existe una rotación entre las hermandades de penitencia de la ciudad para coordinar los detalles de la salida que, en última instancia, depende del párroco de la Inmaculada Concepción como director espiritual. La cuadrilla de costaleros, por ejemplo, se configura con integrantes de varias hermandades.

"Ha sucedido una falta de coordinación entre las personas que debían ponerse de acuerdo. Era mejor celebrar una misa de pascua solvente porque no había ni banda de música garantizada", zanjó el sacerdote, quien declinó decir a qué hermandad correspondía este año el turno en aras a una conciliación y a que la situación se solucione ante 2020.

En la jornada de Domingo de Resurrección, según pudo saber Europa Sur, había una cuadrilla de costaleros dispuestos a sacar la talla. "En principio íbamos adelante. Pero es la falta de música lo que finalmente me hace tomar la decisión. No se había organizado y había músicos fuera de la ciudad", ha detallado Roldán, quien insistió en no buscar responsables sino soluciones. Los costaleros instaron a sacar la imagen, pero el párroco se mostró en desacuerdo. "El listón estaba alto por el año pasado. Creo que esto debe prepararse de otra manera", ha agregado el sacerdote.

Valoración municipal

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha realizado este lunes una valoración muy positiva del desarrollo de la Semana Santa en la ciudad, con una felicitación a la Junta Local de Hermandades y Cofradías así como a los distintos servicios implicados en su organización y desarrollo.

Franco ha destacado la labor llevada a cabo desde distintas concejalías como las de limpieza y seguridad, en atención de las elevadas afluencias de público propias de estas fechas, así como la normalidad en el transcurso de los pasos procesionales por las calles de la ciudad, de los que ha valorado su brillantez lamentando lo ocurrido el miércoles, día en que las inclemencias meteorológicas provocaron cierta distorsión.

Además, ha dado las gracias a todas las personas que han estado implicadas, confiando en que próximos eventos se lleven a cabo con el mismo y civismo y normalidad que ha presidido la Semana Santa de este año.

La concejal de Limpieza, Encarni Sánchez, ha felicitado también al personal de su delegación y al de las empresas concesionarias por el extraordinario trabajo llevado a cabo en lo relativo al mantenimiento de las calles en perfecto estado, tanto en lo que representa la actividad diaria como tras el paso de los cortejos procesionales.