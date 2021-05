Los Bomberos de La Línea denuncian amenazas y agresiones cuando actuaban en los disturbios

Los Bomberos de La Línea han denunciado haber sido agredidos y amenazados cuando actuaban en los incendios provocados durante los disturbios ocurridos ayer en la ciudad. Los efectivos contraincendios tuvieron que actuar para apagar fuegos en la Delegación de Playas, vehículos, mobiliario urbano, árboles o el antiguo restaurante La Marina.

En un mensaje en Facebook, los Bomberos lamentan lo vivido en la tarde noche de este lunes, cuando se produjeron actos vandálicos y graves incidentes en La Atunara y San Bernardo tras la muerte de dos personas ahogadas al volcar su embarcación. "Podemos entender muchos comportamientos del ser humano pero nunca podremos entender el placer de hacer daño, eso es lo que hemos vivido esta noche los Bomberos de La Línea. El imprevisible hecho de querer hacer daño a quien quiere ayudar. Nos hemos visto en situaciones difíciles y estamos acostumbrados, pero esas situaciones tienen una explicación, un accidente, un descuido, algo fortuito... pero ¿la intencionalidad de provocar incendios para que cuando acudamos a sofocarlos quieran hacernos daño? Nunca lo podremos digerir y da un síntoma claro de la deshumanización de dichos seres, que son capaces de empatizar por la pérdida de dos personas en la mar, pero no empatizan con otras personas que arriesgamos la vida por protegerlos".

Los Bomberos aseguran que sienten "pena, tristeza y angustia" por los fallecidos y sus familias y "entendemos la pena que acompaña en estos momentos a sus familiares". Pero esa pérdida no se soluciona, explican, "quemando vehículos de personas desconocidas que quizás estén pagando una letra y trabajen duro cada día para poder pagarla; no se soluciona nada creando un gasto ingente al Ayuntamiento por el mobiliario quemado, las señales rotas y los árboles quemados; y no se soluciona nada apedreándonos a los Bomberos, ni a los agentes de Policía".

Los efectivos aseguran que han sufrido amenazas por ir a apagar un contenedor e incluso se les han tirado huevos a escondidas desde las ventanas cuando estaban trabajando. "Eso solo indica que hay gente pobre del corazón", finalizan.