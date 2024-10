Fabián Picardo: "Imponer la reciprocidad en nuestra frontera es algo que hacemos sólo con tristeza y no con ira"

Gibraltar/"Imponer reciprocidad en nuestra frontera es algo que hacemos solo con tristeza y no con ira". La frase es del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y hace referencia a la decisión que tomó el pasado viernes de exigir el pasaporte y su sellado en la Verja a todos los ciudadanos no británicos ni residentes en Gibraltar en respuesta a los controles Schengen establecidos por la Policía Nacional española horas antes. La medida derivó en el colapso del paso fronterizo a primera hora de la mañana, cuando los trabajadores transfronterizos españoles (la mayoría, linenses) atraviesan para acudir a sus puestos de trabajo.

"Los acontecimientos de esta semana han sido duros y difíciles. Pero fue un recordatorio saludable de lo que está en juego -para todas las partes- y de por qué, hace exactamente un año, en las últimas elecciones, decidieron devolvernos al Gobierno y ganamos nuestra cuarta elección general consecutiva con su apoyo", aseguró en la red social X (antes Twitter).

"El lunes, en las Naciones Unidas, no podría haber sido más claro sobre nuestro derecho inalienable a nuestra tierra, la naturaleza jurídica sin valor de las resoluciones de la ONU en las que se basa España y nuestra oferta equilibrada y razonable de compromisos no soberanos para resolver los impasses históricos como parte de las negociaciones del Tratado. La pelota está ahora firmemente en la cancha de España. Ahora se puede llegar a un acuerdo para un tratado entre el Reino Unido y la UE en el que todos ganemos, nadie pierda, y la gente común y los trabajadores vean sus vidas mejoradas, no dañadas", concluyó.