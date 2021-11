Gibraltar detecta una incidencia de la Covid mucho mayor en quienes no han recibido aún la tercera dosis

La administración de la tercera dosis de la vacuna ya tiene resultados medidos en Gibraltar: según un comunicado emitido por la Autoridad Sanitaria del Peñón (GHA), la incidencia de esta nueva oleada de la Covid está siendo muy inferior en el grupo de personas vacunadas con la dosis de refuerzo respecto a aquellas que aún no la tienen.

Ante el fuerte ritmo de expansión del coronavirus durante las últimas semanas en el Peñón, Gibraltar impulsó la campaña de tercera dosis para hacerle frente. Según la GHA, "Gibraltar ostenta actualmente la tasa per cápita más alta del mundo de dosis de refuerzo administradas" y ese programa de dosis extra "está teniendo mucho éxito", algo que "queda de manifiesto en el bajísimo número de casos de Covid en los grupos de mayor edad que recibieron la inyección adicional hace más de dos semanas, en comparación con el número de casos en los grupos de menor edad que aún no han recibido el refuerzo". La tercera dosis de Pfizer tiene una eficacia del 94% después de 14 días, explica la GHA. En la actualidad se están ofreciendo citas para estas vacunas a las personas de entre 40 y 49 años, además de seguir vacunando a la población de entre 12 y 15 años que no ha podido recibirla antes.

Los distintos estudios realizados demuestran que la inmunidad tras la vacunación disminuye con el tiempo. "Es probable que el aumento local de casos en personas con pauta doble de vacunación se deba a ello", explica la GHA. No obstante, el suero está funcionando bien a la hora de prevenir las consecuencias graves del Covid-19, evitando casos graves de la enfermedad y hospitalizaciones, "así como la saturación de nuestros servicios sanitarios. Además, las personas vacunadas que contraen el Covid tienen una carga viral muy inferior, lo que significa que tienen una probabilidad mucho menor de transmitirlo a otras personas".

La directora de Salud Pública insta a todas las personas que reúnan los requisitos necesarios a que acepten la oferta de una vacuna de refuerzo contra el Covid-19. "Los efectos secundarios que produce, aunque a menudo son desagradables (dolor de brazo, fiebre, etcétera), suelen durar poco y son una buena señal de que el sistema inmunitario está respondiendo bien a la vacuna", destaca.

El viernes, la Organización Mundial de la Salud calificó la nueva variante B.1.1.529, denominada Ómicron, como variante preocupante, por lo que "ahora es más importante que nunca asegurarse de tener el mayor nivel de inmunidad posible mediante la vacunación completa, dosis de refuerzo incluida".

La vacunación es especialmente importante para las personas vulnerables y con mayor riesgo de sufrir los peores efectos del Covid-19. "Deben pasar al menos dos semanas después de la vacunación para que se produzcan los cambios necesarios en nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, vacunarse al principio de la temporada de invierno garantizará que la comunidad tenga la mejor cobertura", advierten las autoridades sanitarias del Peñón.

La ministra de Salud, Samantha Sacramento, llama a los ciudadanos del Peñón a no dejar que "la Covid-19 les estropee la Navidad. Aunque siguen protegiendo contra los peores efectos de la enfermedad, la inmunidad contra la Covid que proporcionaron las primeras dosis de la vacuna durante el verano está desapareciendo y es importante recibir un refuerzo para mantener los niveles de inmunidad. Les rogamos que acepten una dosis de refuerzo cuando se la ofrezcan, ya que será la mejor manera de protegerse a ustedes mismos y a sus seres queridos en estas fiestas”.

Si está interesado en vacunarse, envíe un correo electrónico a Covid19@gha.gi o indique su interés en http://www.gha.gi/pfizerbooster/.