Un buque de guerra inglés, rumbo a la Bahía de Algeciras en plena negociación sobre Gibraltar

En un momento clave en el que la Unión Europea y Reino Unido preparan su negociación para un futuro tratado internacional llamado a regular las relaciones entre los 27 y Gibraltar, el panorama siempre tenso en las aguas que rodean a la Roca está a punto de incorporar a un nuevo actor protagonista. Se trata del HMS Trent, que zarpó este miércoles de la Base Naval de Portsmouth (Inglaterra) para convertirse a finales de este año en el primer buque de guerra de la Royal Navy con base permanente en el Peñón.

Este patrullero de tercera generación está diseñado para la lucha contra la piratería, el contrabando, la protección de la pesca, la vigilancia fronteriza, el antiterrorismo y la defensa marítima. Desde la Roca efectuará labores de apoyo a la OTAN en el Mediterráneo -en la llamada Operación Sea Guardian- y combatirá la piratería en el Golfo de Guinea y en África Occidental.

Su llegada al Peñón en los próximos días supone lo que el grupo de expertos en seguridad del Royal United Services Institute (RUSI) ha calificado como la revisión de la estrategia de defensa más importante de las realizadas por el Gobierno británico "desde el final de la Guerra Fría". El Ministerio de Defensa afirma que la modificación de estas políticas integradas evaluará el "lugar del Reino Unido en el mundo" y dictará los cambios futuros en las adquisiciones y las relaciones internacionales.

El documento de comando presentado este mes en el Parlamento por el Gobierno de Reino Unido describe los planes para tener más buques, submarinos y marineros en el mar, con un compromiso general de 188.000 millones de libras esterlinas en gastos de defensa durante los próximos cuatro años, un aumento de 24.000 millones.

El ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, aseguró en declaraciones a la GBC que esta revisión de la política militar británica refuerza el valor estratégico de Gibraltar como "una base de montaje avanzada" y restó importancia a la idea de que podría generar tensiones en las aguas que rodean al Peñón que afectaran a futuras negociaciones de Reino Unido con la Unión Europea y España. Resalta el jefe del Gobierno gibraltareño que el Trent operará "desde Gibraltar" pero no "en Gibraltar", lo que no debería ser interpretado como un acto ofensivo hacia España, cuyo Ministerio de Exteriores no ha reaccionado públicamente a la noticia para no enturbiar las futuras conversaciones, lo que no evita que exista inquietud ante la situación que podría generar en la Bahía de Algeciras.

El senador del PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, anunció el pasado 22 de marzo que presentará una serie de iniciativas en el Senado para preguntar al Gobierno español si Reino Unido ha informado al respecto sobre la llegada del Trent y si considera que se trata de una actitud "para amedrentar a España o algún tipo de gesto de agresividad hacia nuestro país".

En el marco de la negociación de la situación de Gibraltar en cuanto al Brexit, el senador también se va a interesar acerca de si la presencia permanente de un buque de guerra en el Peñón puede afectar en alguna medida a las relaciones bilaterales entre los dos países, y en extensión a la Unión Europea, ya que los términos de la negociación aún deben acordarse en Bruselas.

El principio de acuerdo alcanzado por España y Reino Unido la pasada Nochevieja, que cambiará por completo las relaciones sobre Gibraltar y del Peñón con su entorno, servirá de marco para la negociación que el Gobierno británico, por un lado, y la UE, por otro, comenzarán en una fecha todavía por determinar -probablemente, este año- y que debe terminar con la firma de un tratado internacional que rija las relaciones de la Roca con los 27. La Comisión Europea debe presentar primero una propuesta para ese mandato y después los estados miembros aprobarlo, con el apoyo de la Eurocámara, y solo entonces se podrá iniciar la negociación con Londres. Este acuerdo necesita del visto bueno previo de España, según establece la cláusula número 24 de las Orientaciones del Consejo Europeo para la negociación del Brexit al señalar que, una vez producido, ningún pacto entre Bruselas y Londres podrá aplicarse al territorio gibraltareño sin el consenso entre España y Reino Unido.

El Trent es uno de los buques más modernos de la Royal Navy. Tiene un diseño mejorado comparado con los primeros patrulleros de alta mar, que incluye una cubierta de vuelo, mayor velocidad y resistencia y espacio para hasta 50 soldados embarcados. Esto le permite desempeñar diversas funciones en el curso de su despliegue, como la seguridad marítima, el socorro humanitario o la participación en actividades de defensa para cumplir cualquier misión que se requiera.

El Gobierno británico invirtió 100 millones de libras en su construcción y fue botado en su puerto de origen de Portsmouth, el pasado 3 de agosto. De 90 metros de eslora, es el tercero de su clase que se despliega, siguiendo la estela del HMS Forth y el HMS Medway. El pasado mes de agosto sufrió una avería en su primer viaje a la Roca y tuvo que ser ayudado por un par de remolcadores en las maniobras de atraque en un precipitado regreso al puerto de Gibraltar.