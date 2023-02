Landaluce reitera que el Gobierno debe pronunciarse sobre el incidente en Gibraltar en el que fueron heridos dos agentes del SVA

José Ignacio Landaluce, en su condición de senador del PP por Cádiz y presidente de esta misma formación en Algeciras, ha reiterado este lunes que ha registrado oficialmente una pregunta dirigida al Gobierno sobre la agresión sufrida por dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera en la madrugada del pasado día 2 en la playa de levante de Gibraltar. En la misma también cuestiona si hubo colaboración de la autoridades británicas en defensa de los dos agentes españoles.

"No se puede entender de ninguna de las maneras que Gibraltar no colabore con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con Vigilancia Aduanera, porque lo prioritario es la seguridad, la ley y el orden, no es el dejar hacer en un atentado con piedras contra estos dos agentes", ha afirmado Landaluce.

El senador popular añade: "Aquí, en esta orilla se hubiese hecho, no se sabe por qué no se hizo en aquella otra orilla, además en territorio español, en tierra no cedida por España".

"Menos críticas y no colaborar por parte de Picardo y más ponernos de acuerdo en que lo ilícito es perjudicial para todos, que porque tengan muchas ganancias por culpa del tabaco, alguien que tiene tantísimo dinero como los gibraltareños no se puede permitir que desproteja a dos funcionarios de Vigilancia Aduanera mientras son apedreados", defiende.

En ese mismo contexto anuncia que ha presentado una pregunta al Gobierno para que aclare y aporte información sobre la agresión a los funcionarios de Vigilancia Aduanera y “la autoproclamada, y nunca reconocida por España”, soberanía británica sobre el istmo.

Landaluce ha explicado que ya se hizo llegar una petición de información al Ministerio de Hacienda, responsable del Servicio de Vigilancia Aduanera, sobre si las autoridades británicas colaboraron en la defensa de los funcionarios que fueron atacados.

"Vamos a seguir pidiendo que se investigue y se aclare lo sucedido por parte del Gobierno, que tiene el deber de apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los funcionarios de prisiones y como no, a los del Servicio de Vigilancia Aduanera", concluye.