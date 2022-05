A un año de las elecciones municipales y de cumplir su tercer mandato como alcalde, asegura que sigue pagando los platos rotos de anteriores gobiernos municipales. Aun así, afirma que la ciudad se ha transformado y que seguirá haciéndolo de forma notable de la mano del Puerto y de la Junta de Andalucía.

-Hace tres años, usted prometió que el mandato municipal que inauguraba iba a ser el de las barriadas. ¿Considera cumplido ese compromiso?

-Se está cumpliendo porque Algeciras somos todos, no una parte sí y otra no. Por fin he conseguido el sueño de rehabilitar 200 viviendas en La Piñera y vamos a más. Tenemos también otro proyecto en San José Artesano que está a punto de salir para, de la mano de la Junta y de la asociación de vecinos, consistente en instalar ascensores en los bloques que no tienen. Si repasamos todas las obras que está habiendo en los distintos lugares de la ciudad no hay una sola barriada en la que no se esté haciendo una obra municipal. ¿Quedan cosas por hacer? Sí. ¿Las vamos a hacer? Sí. No hay nada que yo haya prometido que se fuera a hacer que no se haya hecho o se esté haciendo. Cada vez somos más ambiciosos porque, al fin, contamos con la Junta de Andalucía, que antes ni estaba ni se la esperaba.

-¿En qué asuntos?

-Pues vamos a poder crecer para el Cortijo Real II, para ver cómo salvar un arroyo. Se va a poder actuar también en San Bernabé, que en vez de ser un gueto se van a hacer viviendas con grandes avenidas, buenas aceras y muchísimos metros cuadrados de parque y zona verde, además de recuperar restos arqueológicos y la laguna que tenemos allí. Estamos reparando avenidas que en ochenta años no se habían tocado en Los Pastores y actuando en diversas áreas de la zona centro, la norte, la sur… Otro proyecto muy ambicioso es la actuación en toda la avenida de la Diputación, desde la comisaría de la Policía Nacional al Rinconcillo, que se va a suponer un millón de euros. En San Isidro vamos completar las obras que se quedaron pendientes porque nadie se presentó y estamos negociando con empresas serias…

-Luego para usted es el momento de las barriadas.

-Sin lugar a dudas. Eso sí, nosotros hacemos las cosas bien: no solo arreglamos la superficie, las aceras y las calzadas, sino también lo que no se ve y es más costoso: las tuberías, las conducciones… Lo volveré a repetir una y mil veces: antes de llegar nosotros, Algeciras se inundaba cuando llovía fuerte: el Hoyo de los Caballos, la Cuesta del Rayo, la colonia de San Miguel, Aguamarina, el paseo marítimo… Un montón de lugares.

-También prometió más zonas peatonales, especialmente en el centro.

-Hemos conseguido un montón de millones de euros de fondos europeos y esto no es un huevo que se echa a freír ni uno tiene la varita mágica a la que le da dos toquecitos por la mañana y está todo hecho. Ya hemos conseguido los proyectos, lo cual es muy complejo porque vienen visados por la UE, y se tarda más en lograr eso que en ejecutar las obras.

"Algeciras es cada día una ciudad más amable para las personas y somos un ejemplo a seguir para otras ciudades"

-¿Le dará tiempo de aquí a las elecciones municipales a culminar esos proyectos?

-Unos sí y otros no, pero todos están en marcha. Estamos en el proyecto de Capitán Ontañón y alrededores, en los entornos de los colegios haciendo itinerarios seguros. Algeciras es cada día una ciudad más amable para las personas y somos un ejemplo a seguir para otras ciudades. Nos dan premios por ello que nadie conseguía.

-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, en materia medioambiental, el tema de la depuración de aguas con la construcción de un jardín junto a las playas de los Ladrillos y la Concha. Todo eso va a ser un humedal precioso. En relación con la Agenda 2030, somos una de las cuatro ciudades españolas, junto con Torrejón, Pamplona y La Coruña, a las que el Ministerio de Fomento está ayudando y financiando. También vamos a ser ejemplo con la habilitación de huertos urbanos en suelos municipales en distintos lugares de la ciudad, junto con otras cuatro ciudades europeas, entre ellas Roma.

"Encuentre usted una ciudad como Algeciras donde en once años no se hayan subido los impuestos. Es más, han bajado"

-Hay muchas quejas vecinales sobre el estado de los contenedores de basura. Cuesta más trabajo encontrar uno que funcione que uno averiado.

-Vamos mejorando. Ahora viene una nueva remesa de contenedores, que son incómodos cuando no funciona el pedal para abrir la tapa. Tuvimos un problema de vandalismo porque fueron cortando las guías con tenazas y estropearon muchísimos contenedores. Nos fastidia mucho porque esos contenedores hay que pagarlos con dinero público y nosotros no hemos subido los impuestos. Encuentre usted una ciudad como Algeciras donde en once años no se hayan subido los impuestos. Es más, han bajado.

-En otra entrevista con Europa Sur usted reconoció que se arrepentía de no haber subido los impuestos para contar con más recursos económicos.

-A veces me he arrepentido de no aplicar el IPC.

-Ahora sería imposible hacerlo en los niveles en los que se sitúa.

-Ya, pero antes, aplicando subidas poco a poco, se habría notado una mejora en los ingresos. Ahora se pagan menos impuestos que cuando gobernaba el PSOE e Izquierda Unida hace once años, con lo que ha subido la vida. Se han bajado impuestos, como el IBI, y se ha bonificado el pago de otros muchos, muchísimo. PSOE e IU gobernaban con 174 millones de euros de presupuestos con dinero de los bolsillos de los algecireños; yo gobierno con 104.

-También ha subido la deuda bancaria, que ronda los 220 millones de euros.

-Y he quitado la deuda comercial. Prefiero deber dinero a los bancos que a las empresas.

-¿Pero está a cero? La deuda comercial es de 20 millones, si no me equivoco.

-Todo lo que presentó en 2021 está pagado. Y desde enero he firmado el pago de 14 millones de euros a proveedores. De esa deuda, 9 de cada 10 euros corresponden a deudas contraídas, firmadas, adjudicadas y no pagadas por el PSOE.

-Le está durando a usted mucho lo de la “herencia maldita” del PSOE.

-Sí. Si hubiesen sido serios, rigurosos en el gasto, si no hubiesen despilfarrado el dinero de los algecireños, si no lo hubiesen tirado en comilonas, regalos, en decantadores de cristal de Bohemia, en mantas de viaje, en toallas, en paraguas… Eso, en lo chico. Estamos pagando aún deudas pendientes derivadas de juicios, ninguno de los cuales ha sido debido a nuestra gestión. Los socialistas se dedicaban a dar la patada adelante a los problemas, que ya vendría el PP a gobernar y a arreglarlos. Lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo tiene mucho mérito, muchísimo.

"Este equipo de gobierno lleva once años arreglando los desaguisados cometidos por el PSOE"

-Dentro de esos juicios pendientes estaba el de El Escalinata.

-Por ejemplo.

-Un asunto del que ustedes se desvinculan.

-Este equipo de gobierno lleva once años arreglando los desaguisados cometidos por el PSOE. Los que se sentaron en el banquillo de los acusados por El Escalinata fueron los alcaldes socialistas. Ellos fueron los que dieron el visto bueno a la construcción de las oficinas y los que inauguraron el parking. Son los socialistas quienes echaron la culpa al PP.

-Y al PA, en el gobierno de coalición que tuvo con el PP.

-Vamos a ser serios. En Algeciras no había sitios para aparcar, ¿vale? Y una ciudad sin sitios para aparcar es una ciudad congestionada, lo cual es un auténtico problema. ¿De acuerdo? Había que hacer parkings y había que ejecutarlos bien. Esa no fue mi responsabilidad, aunque el PSOE vaya con ese mantra tratando de reescribir la historia, como es característico de la izquierda. Quieren hacer lo blanco negro y convertir las mentiras en verdad.

-Es decir, que el parking lo proyectó un gobierno de PA y AP -antecesor del PP- y lo adjudicó el PSOE.

-Sí. Y el PSOE, sobre todo, puso la no salida legal al tratar de situar la rasante de Algeciras en la Plaza Alta, en vez de en el paseo marítimo. A partir de ahí, fueron de torpeza en torpeza hasta llegar a la situación actual, que hemos heredado. Me fastidia que me pregunte por algo que no es lo bonito de Algeciras. Nosotros venimos a trabajar a las 8 de la mañana, cosa que antes no se veía, ni al alcalde ni a los concejales. Había delegados que se pasaban semanas sin venir a firmar a sus delegaciones y eso significaba paralizar los proyectos de los algecireños. Es la noche y el día: antes se comía y se bebía y pagaban los algecireños. Eso ahora no ocurre.

-Usted me va a permitir que le pregunte por lo bonito y por lo malo.

-Tonto sería yo si permitiese que me pregunte solo por los problemas y no por las ilusiones y los proyectos que tienen los concejales. Algeciras nunca ha tenido los proyectos de presente y futuro que tenemos hoy en día.

-Y le he preguntado por ellos. Hemos hablado de las reformas de las barriadas en el arranque de la entrevista. En cualquier caso, El Escalinata es un problema para los algecireños de hoy. ¿Se va a derribar el parking, sí o no? ¿Se va a derribar el edificio Escalinata, sí o no? Y cuándo. Los vecinos, por cierto, han pedido una licencia de demolición, no sé si el Ayuntamiento la ha concedido o piensa hacerlo.

-El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que actualicen el proyecto de demolición del edificio porque, con la legislación existente hoy en materia de residuos no vale; en su día se les concedió la licencia, pero les caducó.

"El derribo del parking es una operación que entraña sus riesgos para los edificios colindantes"

-Vale.

-Y el parking Escalinata es un tema que se debe resolver legalmente.

-Pendiente de que el TSJA apruebe la propuesta de llevar a cabo una demolición parcial o de si se mantiene en su decisión de que sea total, ¿no?

-El derribo del parking es una operación que entraña sus riesgos para los edificios colindantes, hay que estudiarla de forma detenida. Nuestros técnicos están muy encima de ello.

-Le doy la oportunidad para que se explaye con eso que usted llama proyectos bonitos: el Lago Marítimo y la reforma del Llano Amarillo. ¿Plazos? La Universidad de Cádiz (UCA) lleva a buen ritmo la construcción de su edificio, pero no sé si el Ayuntamiento está invirtiendo bajo tierra, como usted dice, para hacer las infraestructuras bien y que no haya problemas posteriores.

-Estamos en los trámites administrativos. Es que no te puedes saltar ninguno ni solapar uno con otro. Te puedes encontrar con un auténtico problema.

-Permítame que sea malévolo: ¿Los trámites administrativos son diferentes para la UCA que para el resto de administraciones?

-Sí, porque los otros dos edificios los está ejecutando la Autoridad Portuaria y llevan otro ritmo y otros trámites. Los planes de la UCA los aprueba el Consejo de Universidades y los de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) pasan por el Consejo de Ministros.

-¿La reforma del Llano Amarillo no necesitaría de una reforma integral, no solo de uno de sus extremos? Algunas voces que usted conoce bien se han pronunciado al respecto en Europa Sur.

-Muchas veces se habla sin saber.

-El estudio de arquitectura de Cruz y Ortiz hizo un proyecto global para todo ese espacio y Pérez Villalta esbozó también una idea al respecto.

-La solución que le demos al Llano tiene que ser funcional. Tenemos que tener en ese espacio un edificio donde la UCA imparta formación y capacitación, un edificio que dé a la ciudad un pequeño palacio de congresos, un museo naval previsto por la APBA y algunas oficinas. Y me parece perfecto que todo sea uniforme y tenga empaque.

-¿Qué hacemos con el resto del Llano? ¿Va a seguir siendo un aparcamiento?

-En su periódico ha aparecido en la portada una recreación de todo el proyecto: van jardines, arboledas para poder pasear, canastas de baloncesto, un pequeño anfiteatro al aire libre, una zona nueva para las piraguas, un campito de fútbol…

"La zona de aparcamiento del Llano se va a cambiar y se van a poner adoquines, es un proyecto muy bonito. Después crecerá hierba entre los adoquines y el aspecto que habrá será el de una gran pradera verde"

-Me refiero a la zona del aparcamiento. Usted alude a una esquina del Llano y a las playas de La Concha y los Los Ladrillos.

-Esa zona es muy grande. Vamos a esperar. Una zona para aparcar durante la Operación Paso del Estrecho hay que tenerla sí o sí, y lo vamos a ver ahora. Aunque el Puerto ha tirado parte de la lonja pesquera, que antes nadie nunca lo hizo…

-Es insuficiente esa zona para acoger a los coches de la OPE.

-Es insuficiente. La zona de aparcamiento del Llano se va a cambiar y se van a poner adoquines, es un proyecto muy bonito. Después crecerá hierba entre los adoquines y el aspecto que habrá será el de una gran pradera verde, aunque con coches aparcados. Algunos no quieren verlo, pero el proyecto que tenemos en el Llano son 70 millones de euros, aportados por el Ayuntamiento, la APBA, la Junta de Andalucía y la UCA. ¿Cuándo Algeciras había esperado que la APBA haga algo en la ciudad? Nunca, ya se había rendido.

-¿Y como alcalde no le gustaría que, algún día, el Llano fuese por entero para la ciudad, sin aparcamientos, y se convirtiese en una zona de ocio y esparcimiento?

-Tenemos que tener la posibilidad de que la gente pueda aparcar. Mientras no tengamos zonas de aparcamiento, con lanzaderas de autobuses pequeños, por ejemplo, será imposible. Yo quiero una ciudad cómoda, amable, en la que sea posible acceder al centro de una manera fácil.

-Más cosas: el centro dedicado a Paco de Lucía. ¿Va a buen ritmo?

-Va a buen ritmo.

-¿Lo tendrá listo este año?

-Debe estar listo este año porque vamos con el tiempo restado respecto a los topes marcados, aunque después puede cambiar. Hemos puesto también mucho dinero desde el Ayuntamiento para estudios arqueológicos, para resolver problemas que han aparecido en la estructura del techo… Al final se irá por encima de los 2 millones, pero lo tendremos. Será el centro del guitarrista más famoso del mundo, de nuestro hijo más ilustre y donde se formarán las personas en arte, guitarra, flamenco…

-También está en marcha el futuro conservatorio.

-En suelos cedidos por el Ayuntamiento. Yo, los mejores terrenos que tenía la ciudad, los he cedido gratis o mediante convenio para instalar algo que fuese productivo y la enriqueciera. Un ejemplo, los de Capitán Ontañón, para el edificio de I+D+i; el segundo mejor terreno, el de Fuente Nueva, para el conservatorio y, como va a sobrar espacio, para el centro de idiomas; otro, para un centro de formación y empleo cerca del tanatorio de la Cuesta de Rayo; más suelos, en Virgen del Carmen, para hacer la ciudad de la justicia. Y otros en San José Artesano, para hacer un gran centro de salud y de atención psiquiátrica, más en La Bajadilla, Pelayo y El Saladillo para otros centros sanitarios… Y a la Guardia Civil, para que ampliase sus instalaciones. Mientras más administraciones tengamos aquí, más calidad de vida para los vecinos y más y mejores servicios. Una cosa más: en materia sanitaria, la Junta va a invertir en Algeciras 55 millones de euros, algo nunca visto antes.

-¿Y el asilo San José? Se viene abajo…

-Llevamos tres años intentando darle un enfoque de residencia de estudiantes. Ahora va a haber una inversión de 25 millones de euros en El Cobre para construir una residencia de estudiantes, hecha por la Junta, y una residencia para personas mayores con hijos dependientes a su cargo. La residencia de la tercera edad de San José Artesano va a recibir 7 millones para obras y, en el mismo barrio, habrá un centro de ayuda a los desempleados. Y la ITV, cuya ampliación la va a convertir en la mejor de Andalucía. ¿Se va a ver todo antes de las elecciones municipales? No, pero lo importante es que se haga. Nunca en Algeciras se había hecho tanto y nunca antes se habían defendido como en los últimos años las señas de identidad de la ciudad.

-¿A qué se refiere?

-Pues a la Semana Santa, con los palcos y las calles engalanadas como nunca, a la Feria Real, al alumbrado navideño, a la Palma de Plata, a la espadaña de San Antón, a una ciudad que cuenta con 7.000 farolas nuevas, con más parques infantiles y con parques caninos.

"La gente se cree que la crisis ha acabado y no es así. Destinamos 10 millones anuales a servicios sociales"

-La pandemia puso a prueba la atención a las personas menos favorecidas. ¿Cómo afrontó el Ayuntamiento esa crisis?

-Nunca nadie había dedicado tanto dinero a los más necesitados como nosotros. Durante la pandemia pasamos de atender a 1.700 familias a 5.000. Y esas ayudas se mantienen a día de hoy. La gente se cree que la crisis ha acabado y no es así. Destinamos 10 millones anuales a servicios sociales, a ayuda domiciliaria, a las personas mayores, a los más necesitados, a Cáritas, al Banco de Alimentos y a otras ONG. También hemos ayudado a los empresarios que pasaban por dificultades.

-¿Pasada la pandemia, Algeciras despegará?

-Algeciras es una de las ciudades con más presente y futuro de España. Por fin, tras 30 años intentado llegar a un acuerdo con el Ministerio de Fomento y con el Puerto para tener un Acceso Sur en condiciones, lo hemos conseguido. De un proyecto de 14 millones que era una aunténtica porquería hemos pasado a uno de casi 50 millones con carril bici, pasos subterráneos, aceras, farolas, jardines...

-Eso es un proyecto del Gobierno de la nación.

-Hombre, lo único que faltaba es que no hiciera absolutamente nada. La gran mentira del Gobierno de Pedro Sánchez es el plan especial para el Campo de Gibraltar, que estaba valorado en 1.000 millones de euros y con la participación de diez ministerios. Dicen que han hecho el 75%, pero todos sabemos que es una gran mentira. Lo último es que no me hicieran a mí el Acceso Sur, que el ministro Ávalos me había prometido dos veces.

-¿Y el Acceso Norte?

-Seguimos esperando, aunque ya había conseguido del anterior Gobierno de la nación que en vez de un túnel fuesen dos, etc, etc. Va lento y hay que seguir presionando.