La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, viajará próximamente a Londres para abordar con su homólogo de Reino Unido el Brexit y tratar de alcanzar "una solución satisfactoria para las partes" sobre Gibraltar.

Tras meses de reuniones entre técnicos y altos funcionarios, las conversaciones sobre cómo afectará a Gibraltar la relación futura entre Reino Unido y la UE ha llegado este jueves a la 'mesa' de los ministros de Exteriores, Arancha González Laya y Dominic Raab, que se han reunido por videoconferencia.

Además, González Laya prepara un próximo viaje a Londres, al que aún no se ha puesto fecha, en el que ambos ministros tratarán todos los asuntos que han abordado, incluido el Brexit y su impacto en la relación con Gibraltar, según ha informado el Ministerio español.

La conversación -la primera reunión formal entre González Laya y Raab- se ha producido en un momento en el que Londres y Bruselas apuran los plazos para lograr, en cuestión de pocos días, un acuerdo global sobre la relación futura entre Reino Unido y la UE.

Que la cuestión de Gibraltar ha sido un punto importante en el encuentro lo ha dejado claro Raab con un mensaje en su cuenta de Twitter: "Gracias por una valiosa discusión sobre como España y Reino Unido trabajan juntos con Gibraltar para asegurar que nuestra futura relación con la UE vaya también en interés del pueblo de Gibraltar y de la región".

