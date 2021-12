Boris Johnson pone a Liz Truss al frente de la negociación del Gibrexit tras la dimisión de David Frost

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Liz Truss, se pone al frente de la negociación del Gibrexit. La política británica se hará cargo de las negociaciones con la Unión Europea (UE) sobre la relación pos-Brexit, tras la dimisión de David Frost, informó este domingo la residencia oficial de Downing Street.

Truss se convierte así en la principal negociadora con la Unión Europea para la futura relación de Gibraltar, que tras cuatro reuniones aún no ha quedado plasmada. La ministra de Exteriores, tras reunirse la semana pasada con su homólogo español, José Manuel Albares, estimó que este acuerdo puede cerrarse en el primer trimestre de 2022, un objetivo que hizo suyo la propia Comisión Europa.

Truss retiene su cargo de Exteriores y, al mismo tiempo, encabezará también las negociaciones con Bruselas sobre aspectos tan polémicos como el polémico Protocolo para Irlanda del Norte, acordado para evitar levantar una frontera física en la isla de Irlanda a fin de no perjudicar el acuerdo de paz (1998).

Además, el diputado conservador Chris Heaton-Harris, que trabaja en la cartera de Transporte, pasa al ministerio de Exteriores como secretario de Estado para Europa, indicó Downing Street. Se convertirá así en la segunda persona más importante en la negociación. Wendy Morton, que ocupaba ese cargo, se convierte ahora en subsecretaria de Estado parlamentaria en el Departamento de Transporte. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha lamentado despedirse de ella. "Ha sido una gran amiga en tiempos muy difíciles como ministra para Europa. Tengo muchas ganas de trabajar con Chris Heaton-Harris al entrar en las etapas finales de las negociaciones con la UE", ha dicho el jefe del Gobierno gibraltareño.

Very sorry to bid farewell to Wendy Morton @morton_wendy who has been a great friend in very difficult times as Minister for Europe. I very much look forward to working with Chris Heaton-Harris @chhcalling as we enter the final stages of negotiations with the EU. #Gibraltar pic.twitter.com/r3TGVLD4Kd