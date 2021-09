Reino Unido plantea cambios en la Verja de Gibraltar "similares" a los realizados por España

Reino Unido estudia realizar cambios en la Verja entre Gibraltar y La Línea, similares a los realizados por el Gobierno de España, para agilizar el paso en el caso de que no se alcance un acuerdo sobre la futura relación del Peñón con la Unión Europea.

Así lo ha explicado el Gobierno en una nota de prensa en la que subraya que está en estudio una serie de cambios en las infraestructuras tanto en la Verja como en el Puerto con vistas a que la negociación del Tratado fracase.

La propuesta que se baraja en la actualidad consiste en construir una ampliación del edificio de entrada peatonal para albergar una serie de puertas automáticas de control fronterizo que podrían utilizarse en caso de que no haya acuerdo. Esto es similar a lo que se ha hecho en el lado español. Además, la sección terrestre de Aduanas podría trasladarse desde su emplazamiento actual a este edificio ampliado a fin de dejar sitio para acometer las obras en la carretera dirigidas a mejorar el flujo de tráfico de entrada hacia el nuevo túnel que discurre bajo la pista.

Esto va en paralelo a las discusiones para mejorar y reformar la terminal de contenedores del puerto con el fin de gestionar el mayor volumen de importaciones que se prevé llegará por mar en caso de no haber acuerdo. La propuesta incluye la repavimentación de una parte de la terminal, así como obras eléctricas destinadas a proporcionar puntos de conexión para un mayor número de contenedores que transporten productos congelados y refrigerados.

Todas estas mejoras han estado sobre la mesa este jueves por la tarde en una reunión de la junta del Consejo del Preparación para un Desenlace No Negociado (No Negotiated Outcome, NNO), que estuvo presidida conjuntamente por la ministra británica para Europa, Wendy Morton, y por el viceministro Principal, Joseph García. La función de la Junta es trazar planes de cara a la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea.

El ministro principal, Fabián Picardo, hizo acto de presencia al comienzo de la reunión para dar la bienvenida a la ministra y a los miembros de la Junta. Morton fue recibida en el aeropuerto por el viceministro principal y conoció la terminal aérea, la zona fronteriza terrestre y, posteriormente, la terminal de contenedores del puerto.

El Consejo del NNO fue informado pormenorizadamente sobre los dos proyectos, "cuyo objetivo general es reforzar aún más la resiliencia de Gibraltar de cara al futuro", explica el Gobierno. "También se examinaron varias opciones de mitigación en otras áreas y se revisaron las propuestas del Grupo de Trabajo del NNO. El Gobierno de Gibraltar y el Gobierno del Reino Unido continúan firmemente comprometidoscon la negociación de un tratado entre el Reino Unido y la UE acerca de la futura relación de Gibraltar sobre la base del Acuerdo de Nochevieja. Con todo, resulta sensato y prudente trazar planes en paralelo de cara a la posibilidad de que no haya acuerdo para mitigar las consecuencias que esto tendría en las áreas que están bajo el control del Gobierno", finaliza el Ejecutivo.

La ministra para Europa invitó al viceministro Principal a asistir en persona a una próxima reunión de la Junta del NNO, que se celebrará en Londres.

La noticia de los cambios en la Verja y el aeropuerto llega después de que Picardo estableciera en su discurso por el National Day una línea roja de cara a la negociación del Tratado: "Solo nosotros decidiremos quién entra o no entra en Gibraltar".

"El 10 de septiembre de 1967 tomamos una decisión. Elegimos seguir siendo británicos. Y hoy conmemoramos y celebramos esa elección. De la misma manera que dijeron entonces nuestros antepasados, lo tenemos claro. Esta tierra es nuestra tierra. El suelo de Gibraltar no pertenece a nadie más que al pueblo de Gibraltar. El suelo de Gibraltar no pertenecerá a nadie más que al pueblo de Gibraltar. Nadie más que los gibraltareños decidirá el futuro de esta, nuestra tierra. Y nunca haremos ni permitiremos concesiones sobre nuestra soberanía. Preservaremos y mantendremos la jurisdicción y el control plenos sobre nuestra tierra y cada parte de nuestras aguas y nuestro espacio aéreo", manifestó el ministro principal.

"Seremos claros en esa negociación: solo nosotros decidiremos quién entra o no entra en Gibraltar. Nunca cederemos ese poder de decisión a nadie. Porque hay una razón sagrada por la que esta es nuestra tierra. Porque es el cementerio de nuestros antepasados. Es la tierra que legaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y por eso tienes mi palabra y la palabra del Gobierno que dirijo de que lo que nunca haremos es ceder terrenos fundamentales", apostilló.

Cambios en el lado español

El Gobierno de España ha activado en el paso fronterizo entre La Línea y Gibraltar unos sistemas tecnológicos de inspección de personas que se enmarcan dentro del proyecto europeo de “pasillos biométricos” o de reconocimiento facial de pasajeros.

La experiencia piloto llega una vez se han culminado los trabajos de reordenación de la Aduana, que han contado con un presupuesto de 5,6 millones de euros, de los que 2.575.009,47 han sido destinados a estos nuevos sistemas automáticos de control de fronteras, que han sustituido a los que fueron retirados hace seis meses.