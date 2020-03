El técnico del Antoniano, Francisco José Cordero Rubio, dijo tras el partido de este domingo ante la Unión Deportiva Los Barrios (1-1) que su equipo mereció "más que un empate" y afirmó que las decisiones arbitrales desquiciaron a los suyos en la segunda parte.

"En la primera parte demostramos mucha seriedad. Hicimos una primera mitad muy buena en la que tuvimos las ocasiones de gol, tuvimos el control del juego y manejamos el ritmo. Tuvimos opciones de irnos con un resultado más abultado al descanso", comenzó.

El entrenador cree que el colegiado influyó en el partido: "La segunda parte estuvo condicionada por algunas decisiones. En el minuto 2' pitó un penalti que da en la cara, luego otro clarísimo a nuestro favor y las constantes faltitas que no han pitado, sobre todo con el línea, que no ayudó mucho. No puede ser que nos vayamos de un partido tan serio con dos puntos por eso", comentó.

"Es cierto que ellos empujaron, que nosotros pecamos un poco de inexperiencia por el desquiciamiento que teníamos por las decisiones que el árbitro tomó y creo que nos merecíamos más que un empate. En la segunda parte estábamos desquiciados por las decisiones arbitrales. Un penalti clarísimo que no nos pita. En el de ellos, claramente le da el balón en la cara. Te puedes equivocar pero no tanto", añadió.

Sobre por qué tardó tanto en cambiar a su portero, que se lesionó en la segunda mitad, comentó: "Es un poco peculiar y nos tenía un poco desconcertados. Hasta que no nos dijo que sí no lo cambié. Parecía que sí y cojeaba, pero estábamos esperando que tomara una decisión".