El 'tarifeño' Denis Taradin arrasa en Los Lances

Denis Taradin es el nuevo líder de la clase Open de la Spirit of Adventure FKSS que se celebra desde el jueves y hasta el domingo en la playa de Los Lances de Tarifa tras conseguir este viernes avasallar al resto de la flota de 40 participantes. El ruso, afincado en Tarifa, ganó las cinco mangas disputadas en la categoría Open y supera al polaco Maks Zakowski en la general cuando la regata final del circuito más importante de Europa de Formula Kite ha llegado a su ecuador. A la tercera posición del podio ha ascendido el holandés Sam Abe. Por lo que hace referencia a la clasificación femenina, la primera clasificada es la inglesa Ellie Aldridge (qué además es séptima en Open), mientras que Gisela Pulido no ocupa plaza en el podio.

Taradin se ha sentido hoy como en el salón de su casa. No en vano, el ruso vive en Tarifa desde hace casi ocho años y conoce a la perfección la idiosincrasia de la costa del Campo de Gibraltar. Los veinte nudos, la ola y el frío que reinaba en la jornada no era nada que le fuera a sorprender al ganador del FKSS 2020.

Lo que para los demás tuvo un punto de sufrimiento para él fue un coser y cantar. Ganó las cinco mangas con un control absoluto sobre el resto de los competidores y no marró ni una sola maniobra en las más de dos horas que estuvo en el agua. Denis Taradin se resarció de la primera jornada en la que en las dos últimas mangas no tuvo una actuación buena y perdió el liderato ante el empuje de Maks Zakowski.

“La verdad es que ayer me encontraba muy cansado física y mentalmente. Al terminar llamé a mi entrenador, me di un baño de agua caliente, cené bien y dormí mucho. Me he levantado con otra energía y eso se ha notado. He navegado muy bien”, decía el ruso.

Aldridge busca su segunda victoria en Tarifa

Y muy bien había que navegar para hacer frente a una Tarifa en su máximo exponente. Los que llegaban de nuevos se enfrentaban a vientos sostenidos de veinte nudos y una ola que les creaba problemas en las maniobras sobre el foil. Muchos, la mayoría, tuvieron que echar mano del kite más pequeño en su armario. Los nueve metros triunfaban en la flota e incluso así a algunos les costaba mantener el control sobre la cometa.

Después de las cinco primeras mangas el Comité envió a los Open a tierra para que descansaran y recuperaran temperatura y resuello mientras los F-One Amateur salían por primera vez al agua. Cuando tuvieron que volver para hacer tres mangas más el Comité se apiadó de ellos y decretó el aplazamiento que daba por finalizada la jornada. El mejor español clasificado es el dianense Sebastián Ducos en la sexta plaza de la general.

En mujeres es la inglesas Elli Aldridge la que lidera la general también con una portentosa exhibición. La británica no sólo es la mejor mujer, sino que se encuentra séptima en la general de Open por delante de muchos competidores masculinos de gran renombre internacional. Además, es una de las más rápidas de la competición ya que el que primer día marcó la segunda velocidad más alta entre toda la flota al alcanzar los 32 nudos.

“Las condiciones han sido muy duras hoy con mucha ola y viento, la verdad es que un poco caótico, pero ha estado bien para mí y qué decir que esto es Tarifa y las condiciones son así. La verdad es que es un lugar muy agradable en el que ya gané el año pasado en la Fórmula Kite Spain Series y sería increíble volverlo a hacer esta semana”, decía Aldridge quien es la actual subcampeona del mundo de la especialidad, un éxito conseguido en Cerdeña.

La tarifeña de origen catalán Gisela Pulido ocupa la cuarta posición entre las regatistas féminas.

Mesquida, líder en F-One FKSS Amateur

Por lo que hace referencia a la clase F-One FKSS Amateur, la competición dio comienzo para los participantes que dieron todo un ejemplo de superación y afición al salir a navegar con unas condiciones que no eran sencillas para nadie. El que mejor navegó fue el regatista del CN S’Arenal, Pau Mesquida, quien se llevó la victoria en tres de las cuatro mangas que se pudieron celebrar antes de que se diera por terminada la jornada.

Tras Mesquida, terminó Jean-Yves Raimond quien ganó una manga y el chaval del RCN Port de Pollensa Ignasi Cifre. El actual líder del circuito, el dianense Paco Peiró, terminó en quinta posición de la general a la espera de las regatas de mañana sábado y las del domingo que cerrarán la temporada.

Clasificaciones de la Spirit of Adventure FKSS Tarifa

Clase FKSS Open

Denis Taradin (RUS), 13 puntos. Maks Zakowski (POL), 16 Sam Aben (NED), 35 Sven Van de Kamp (NED), 36 Nikita Kodanev (RUS), 38 Sebastián Ducos (ESP), 76 Ellie Aldridge (GBR), 82 Bernat Cortés (ESP), 90

F-One FKSS Amateur