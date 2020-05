Gisela Pulido vuelve a volar sobre las olas

La kitesurfista tarifeña de origen catalán Gisela Pulido, once veces campeona del mundo, ha retomado los entrenamientos en el agua y resalta que, “después de un confinamiento tan largo la sensación de sentir el viento en la cara y poder estar en contacto con el mar es algo único, increíble”. “Eso es lo que echas de menos, al igual que poder estar en contacto social con mis amigos, el poder salir a verle, pero el no poder volver al mar ha sido lo que más he notado”, subraya.

Aún así es consciente de la gravedad de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 (coronavirus) que propició la cuarentena y mantiene muchas precauciones de distanciamiento. "Ver las terrazas llenas hizo que no me apeteciera el salir mucho, porque aún existe el riesgo de contagio y no me apetece mucho estar una semana en la cama con fiebre. Excepto cuando estoy en el agua entrenando llevo la mascarilla".

Desde que la pasada semana en la que Tarifa ya entró en la fase 1, ya está entrenando en el agua y ahora lleva una semana intensa. "En el segundo día ya empecé a entrenar, aunque solo por la mañana, pero desde el viernes de la pasada semana, como las condiciones del viento lo permitían, ya lo hago a tope con sesiones de cuatro o dos horas", comenta.

Durante el confinamiento mantuvo una intensa preparación física y esto le ha ayudado en el retorno a los entrenamientos en el agua. “Eso ha hecho que me haya encontrado muy bien, especialmente en la recuperación para el siguiente día”, detalla. “Me noto muy bien físicamente, incluso con más energía".

Hacia París 2024

Desde que el kitesurf fue designado disciplina olímpica en París 2024, a finales de noviembre de 2018, Pulido decidió estar en esta cita. A mediados del año pasado inició una preparación intensiva con ese objetivo y en estos momentos es la única deportista femenina en el kitesurf del Plan de Tecnificación de la Real Federación Español de Vela (RFEV) del que deben salir los equipos olímpicos que estarán en los Juegos de 2024.

“Aún no me lo han comunicado pero ahora toda mi preparación es con este objetivo. Aún no tenemos competición, pero el Mundial será en septiembre en China y el Europeo se ha aplazado, pero se hará igual. Estoy muy contenta porque, en principio, parece que arranca todo, pero habrá que ver como evoluciona esto y si no hay repuntes en invierno. Si todo va bien, podremos competir ya en agosto”, indica.

La modalidad olímpica del kitesurf será en hydrofoil (tabla con alerones) en relevo mixto y starboard (velocidad). A sus 26 años, la española es la mejor kitesurfista del mundo en 'freestyle' (estilo libre) y revela que ahora ya solo entrena en velocidad: "No tengo tiempo para el 'freestyle' y si quiero llegar perfectamente preparada a Paris ya no hay otra opción: velocidad".

En el grupo de kitefoil que entra en el programa olímpico español para París 2024 ella es la única chica: "Aún pude cambiar mucho la cosa y salir alguna mas. Personalmente voy a seguir entrenando a tope porque mi objetivo no es ser la mejor de España sino la mejor del mundo. Es una pena que no haya más chicas en España, pero tengo mis objetivos muy claros". "Hay dos o tres chicas más, pero es verdad que no se mueven mucho hacia competiciones del más alto nivel. Yo estoy con mi entrenador (Aleksei Chibizov, que reside desde hace cinco años en Tarifa) y estoy totalmente dedicada a esto; espero que los resultados vayan llegando", concreta.