Gisela Pulido reclama medidas especiales para los deportistas profesionales

La tarifeña Gisela Pulido, once veces campeona del mundo de 'kitesurf' (tabla con cometa), ha expresado su malestar por las limitaciones que encontró el primer día de salida a la calle para hacer deporte, como no poder usar el coche para transportar sus equipos, incumplimientos de la distancia de separación por parte de sus vecinos o el horario establecido.

La regatista tarifeña de origen catalán ha decidido no entrar de momento en el agua, pese a poder hacerlo después de seis semanas de confinamiento, por la ausencia de viento en Tarifa, donde reside y se entrena.

Gisela Pulido explicó que en Tarifa no suele haber un viento apropiado para la práctica deportiva en el mar en los dos tramos horarios dispuestos en la normativa de desescalada (de 6.00 a 10.00 y de 20.00 a 23.00) , ya que sopla de manera adecuada alrededor del mediodía.

"Es como si no nos dejaran entrenar", lamentó la regatista, quien se preguntó si sería posible matizar las condiciones de acceso al entrenamiento al aire libre para deportistas profesionales.

En el caso de una disciplina "individual" como el kitesurf, precisó que no hay otros practicantes en las cercanías durante la estancia en el agua y que podría "recorrer ochenta kilómetros" sin personas al lado.

Gisela Pulido, que ha decidido centralizar su esfuerzo en la novedosa disciplina de hidrofoil (hidroala) con el reto de la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024, también encontró problemas para transportar su equipo de entrenamiento, compuesto entre otros elementos por seis cometas y el foil.

"Un deportista profesional no debería tener que ir a la playa andando y cargado con el equipo"

Recalcó que "necesitaría" un coche para desplazarse, ya que un deportista profesional no debería verse obligado a ir a la playa "andando y cargando con su equipo".

Ante este contratiempo añadido, Pulido indicó que le parece incongruente seguir abonando su cuota de autónoma y no poder utilizar su vehículo para desplazarse "a trabajar" y por ello reclamó el apoyo de la Federación de Vela. "No sabemos si nos va a dar o no un pasaporte para salir a entrenar", admitió.

Ante la imposibilidad de llevar a cabo su entrenamiento, Gisela Pulido realizó el sábado carrera continua en el paseo marítimo de Tarifa, donde advirtió de que se cruzó con "muchísimas personas" y en determinados tramos estrechos de pasarelas de madera "incumpliéndose" la distancia mínima obligada de separación.

"Creo que no saldré más a correr" al aire libre, aseguró Gisela Pulido, al temer que "tenga más probabilidades" de contagio de la Covid-19 corriendo por la calle junto a tantas personas.

La deportista comprende que la situación es "complicada" y agradeció las medidas que se están tomando para poder salir a practicar deporte, pero consideró que las autoridades competentes "no han pensado en todos los deportes ni en los deportistas profesionales".

La campeona mundial pidió a la ciudadanía que no le pierda el "respeto al virus" y solicitó "responsabilidad", al recordar que el confinamiento sigue en vigor, sólo que con unas medidas "más flexibles".