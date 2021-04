La Unión Deportiva Los Barrios recibe este domingo (18:00) al líder de la liguilla por el playoff de ascenso a la Segunda RFEF de la fase intermedia del grupo X de Tercera división, el Córdoba B. El duelo es un partido crucial para las aspiraciones de los barreños a una de las dos plazas que dan derecho a seguir luchando por subir de categoría. Los de Keko Rosano afrontan la tercera jornada de esta fase tras perder el pasado miércoles ante el segundo clasificado, el CD Utrera (2-0), y ver como el CD Pozoblanco, al que vencieron en la primera jornada (3-2) les arrebató la tercera plaza.

Los barreños, en la cuarta posición, acumulan 27 puntos y un coeficiente de 1,35, que es lo que realmente determinará su puesto final, (por 1,36 del Pozoblanco y 1,55 del Utrera) a falta de cuatro jornadas para la finalización de esta fase. Una derrota ante el filial blanquiverde les pondría muy complicado poder alcanzar uno de los dos primeros puestos de la clasificación.

Más información El Córdoba B aterriza en Los Barrios sin su máximo goleador

A pesar del poderío ofensivo del Córdoba B, que ha marcado siete goles en los dos últimos partidos, los gualdiverdes han demostrado que, cuando no cometen errores en defensa y están certeros de cara a portería, pueden vencer a cualquiera, como ya hicieron en la primera fase del campeonato venciendo a la AD Ceuta en su campo (2-3) y a un Xerez CD que por aquel entonces iba líder del subgrupo X-A (1-0).

El entrenador de la Unión cree que el partido ante los blanquiverdes es una prueba para los suyos: "Somos un equipo joven e inexperto, pero el Córdoba B es igual, así que ahí veremos nuestro nivel. Muchos piensan que no tenemos nada que hacer en esta fase, pero esta liguilla es muy corta y si ganamos al Córdoba B nos volveremos a enchufar (a la lucha por el playoff). No es nuestro objetivo, porque es un equipo joven que vino a formarse y a salvar la categoría. Ya lo ha hecho con creces, pero siempre quieres más".

Alineaciones probables UD Los Barrios: Benito del Valle; Yeray, Mous, Seidou, Adri; Ekedo, Ramos, Kaya, Diawara, Bouba y Richard. Córdoba B: Javi Romero; Núñez, Visus, Álex Sánchez, Meléndez; Moyano, Álex Marcelo; Puga, Diego García, Ale Marín; y Felipe Veloso. Árbitro: Óscar José Avilés Hernández (Sevilla). Hora: 18:00 horas. Estadio: San Rafael de Los Barrios. Antecedentes: El Córdoba B ha visitado a la Unión en 15 ocasiones, con un balance de seis victorias para cada equipo y tres empates. La pasada campaña los barreños cayeron 0-2.

Rosano no se conforma con la salvación ya conseguida: "Vamos a intentar ganar al Córdoba B porque nos pondría de nuevo en el disparadero para quedar entre los dos primeros. Voy a intentar meter a este equipo en fase 3. Ya no vale lo que has hecho en la primera fase ni en la semana anterior. Te la juegas cada semana".

"Yo también soy un entrenador joven que quiere entrar en el fútbol profesional. Voy a dar todo, y los chicos también están dispuestos a intentar ganar la fase 3. No es fácil. No era fácil hacer el año que hemos hecho, estando toda la temporada entre los cuatro primeros, y lo conseguimos", afirma.

"Es un partido clave. No podemos hablar de grandes plantillas ni presupuestos como el Xerez CD o la AD Ceuta. El Córdoba B tiene un equipo joven e inexperto como nosotros. Es un club evidentemente más poderoso que Los Barrios, con un proyecto ambicioso tanto en su primer equipo como en su filial. Ellos tienen potencial, pero nosotros también, así que será un partido bonito", continúa el técnico.

"Ha sido un año complicado. Incluso hace poco hubo una voz interna que dijo que ya no teníamos opción a nada y esas cosas me molestan. No voy a tirar nunca la toalla y voy a intentar por todos los medios conseguir otra fase y por eso me da igual incluso lo que se diga a nivel interno. Sé que los chicos tienen unas ganas tremendas de hacer algo grande y yo también, y vamos a ir a ganar", finaliza.

La Unión saltará al césped sabiendo los resultados de los otros dos partidos de su grupo ya que el Utrera visita al Antoniano a las 12:00 y el Pozoblanco lo hará con el Rota a la misma hora.