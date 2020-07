Javi Jiménez ficha por el Salamanca y se despide del Algeciras con una carta de agradecimiento

El Salamanca CF UDS ha confirmado lo que era un secreto a voces: el fichaje del ya portero exalgecirista Javi Jiménez. El conjunto charro se hace con el meta que defendió la portería albirroja tras la marcha de Lopito y la imposibilidad de Romero de poder jugar con la entidad de La Menacha. En los seis partidos que disputó antes del parón obligado por el estado de alarma dejó muy buenas sensaciones y la afición soñaba con tener el marco cubierto con Romero y Javi Jiménez. Ahora el club debe fichar otro cancerbero (Romero plasmó su firma esta semana) y entre los candidatos está el exbalono Javi Montoya.

Javi Jiménez llegó en el mercado invernal al Algeciras tras varios meses en blanco después de desvincularse del Sanluqueño y con su fichaje, el Salamanca busca "afianzar su proyecto en la tercera campaña consecutiva en la categoría de bronce".

Despedida

El meta ya exalbirrojo se ha despedido del club y de la ciudad con una carta en su perfil de Instagram en la que agradece el trato recibido por todos.

"Bueno, ha llegado el momento que ha nadie le gusta que llegue, la despedida. Hoy me tengo que despedir de un gran club, de una gran ciudad, de una gran afición y de una gran familia formada por gente única, trabajadora, entregada a su trabajo, cercana y que hacen que desde el primer día que pisas Algeciras te sientas como en casa.

Quiero dar las gracias a esa gran afición que nunca nos ha dejado de animar en ningún momento, que nos ha apoyado incansablemente y que cuando te ven por la calle te transmiten todo su afán y cariño por estos colores.

Dar las gracias a todo el personal del club (oficinistas, empleados, masajistas, utileros, prensa, marketing, cuerpo técnico…) pero sobre todo a mis compañeros, que desde el primer día que llegué al vestuario me acogieron como uno más y han hecho que me sienta como nunca. Os puedo decir que este vestuario ha sido uno de los mejores en los que he estado en mi carrera. Dejo grandes compañeros, pero también algún buen amigo.

No podía olvidarme de unas personas que de compañeros se han convertido en amigos (Dani Alejo, Crespo, Sara, Laura) aunque me tenga que ir del club jamás vais a desaparecer e mi vida porque cada instante en Algeciras me habéis demostrado lo que significa la palabra amigo.

Y a ti, presi, Nicolás, darte las gracias por haberme dejado vestir y defender este gran escudo y por ser tan cercano y humano conmigo.

Quiero resaltar que tanto el club como yo siempre estuvimos predispuestos a seguir, tanto ellos como yo hicimos grandes esfuerzos por seguir unidos pero hay cosas que no se pueden desaprovechar ni decir que no.

Espero que esto o sea un adiós, sino un hasta luego. Gracias por todo a todos, siempre intenté dar lo mejor de mí en cada momento. Siempre seré un seguidor más de este club. Gracias Algeciras", sentencia la carta.