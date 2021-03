El Algeciras CF recibe este miércoles (12:00, en directo por Footters) a Las Palmas Atlético en el encuentro pendiente de la 13ª jornada del grupo IV-A de la Segunda B, aplazado el pasado 5 de febrero por los positivos de Covid-19 detectados en el filial canario. El público podrá volver a las gradas del Nuevo Mirador, dos meses después, con un aforo de 400 espectadores para presenciar la bola extra del equipo de Salva Ballesta. El duelo brinda la gran oportunidad a los albirrojos para dejar atrás su mala racha, recuperar el liderato y distanciarse del cuarto antes de las dos citas finales.

Si el Algeciras quiere levantarse, este es el día señalado. Una victoria cambiaría todo de un plumazo. De sacar los tres puntos, el conjunto de Salva Ballesta se auparía por encima del San Fernando con 29 puntos, cuatro más que la Balona y el Sanluqueño, los dos rivales directos que andan al acecho de los puestos de privilegio. Un colchón de cuatro puntos con solo dos choques más por delante en la primera fase, precisamente ante el eterno rival -el domingo en La Línea- y el domingo 21 en casa ante los de Sanlúcar.

Alineaciones probables Algeciras CF: Vallejo; Melchor o Ramón, Robin, Figueras, Dani Espejo, Armando, Raúl o Almenara, Iván, Ubis, Yelko y Romero. Las Palmas Atlético: Sergi Puig; Coco, Juan Rodríguez, Rafa Carmona, David Vicente, Cardona, Diego, Sato, Yeray, Elejalde y Claudio. Árbitro: Fulgencio Madrid Martínez (Murcia). Hora: 12:00 (aplazado de la 13ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras (aforo permitido de 400 espectadores).

El aplazado ante Las Palmas Atlético ofrece una ocasión inmejorable para una plantilla con ánimo de resarcirse tras los varapalos ante San Fernando y Cádiz B. Las dos últimas derrotas, sin embargo, no han minado el apoyo de una afición que ha redoblado sus esfuerzos para empujar hacia el objetivo. La afición cree en este equipo y así lo ha manifestado. Los 400 que este miércoles entren en el estadio lo harán en representación de todo el algecirismo.

Los albirrojos encaran la vuelta a casa con las bajas de los lesionado Alcázar y Canillas. Ballesta explicó este martes que el delantero malagueño arrastra molestias de cuádriceps que le impiden entrar desde el empate en Tamaraceite. El técnico, además, tiene a Fran Serrano a punto de volver y a Melchor entre algodones tras tener que retirarse antes de tiempo en El Rosal. Habrá que ver cómo está Almenara tras su regreso como titular.

El once, sobre todo tras el último, es más que nunca una incógnita total. Si Melchor no está para jugar probablemente lo haga Ramón, inédito aún. Y no es de descartar que vuelvan a escena jugadores como Ubis, Yelko, Raúl o Barrera.

"El buen hacer de casi toda la temporada nos ha dado esta posibilidad", comenzó Ballesta su análisis en la previa. "Es un partido importantísimo para nosotros; yo no lo quiero catalogar de a vida o muerte porque nos quedan más partidos, pero sí nos daría un paso muy importante para conseguir esa plaza que nos dé el ascenso a la Segunda B Pro. El equipo está mentalmente muy fuerte, sabedor de que lo que está faltando es lograr el gol", manifestó.

"El fútbol es gol y si no lo consigues pasa lo que pasa", prosiguió Salva, reflexionando sobre lo que entiende que le ha faltado a su equipo en las últimas citas. "Es cuestión de acierto, no de trabajar porque se trabaja. Yo creo que el equipo tiene calidad y talento, lo que pasa es que no estamos acertados", insistió.

El míster del Algeciras valora la temporada de sus jugadores, a pesar de la mala racha: "Hay que dejar claro que estamos en una situación privilegiada, que ya la querrían otros equipos con mejor presupuesto. Si se gana, el equipo pasa a ser líder de la categoría", destacó.

"Estamos en una situación privilegiada que ya querrían otros equipos"

Ballesta expresó su agradecimiento "a la afición que ahora más que nunca se está volcando y eso se respira en el ambiente". "No me cabe duda de que la afición va a estar con el equipo, va a ayudar muchísimo y el ánimo de la grada van a hacer que esos 400 se sientan como 40.000. Tenemos que salir todos afónicos".

Enfrente, Salva Ballesta advierte del peligro de un rival que no pierde desde noviembre, precisamente ante el Algeciras. "Las Palmas me gusta, lo vi en Marbella y podía haber ganado. Es un equipo con gente con proyección, técnicamente muy buenos, bien trabajado, correoso, y es un partido que no va a ser fácil. Además ellos llevan sin perder once jornadas", avisa.

El preparador del Algeciras no quiere mirar más allá del miércoles: "El único partido importante es este, el del domingo ya se verá. No pienso en el siguiente".

Ballesta también dejó un recado por las últimas decisiones arbitrales que ha sufrido en contra su equipo: "Últimamente se está siendo riguroso con cositas que son importantes. No quiero que nos den pero tampoco que nos quiten", sentenció.