El gol en el Algeciras, patrimonio local

Marcar en el Algeciras CF se ha convertido en un derecho reservado para los algecireños. Juan Serrano e Iván Turrillo han prolongado en el inicio de esta temporada 20-21 una peculiar racha que viene de la campaña anterior. Los últimos diez tantos de los albirrojos llevan sello local: los siete últimos de la 19-20 y los tres primeros del actual curso.

Juan Serrano, que con dos dianas es el pichichi algecirista, e Iván rubricaron la victoria del pasado domingo ante el CD Marino, un triunfo que aupó a los de Salva Ballesta a lo más alto de la tabla en el grupo IV-A de la Segunda B, un logro que el club no paladeaba desde hace siete años.

El capitán algecirista y el canterano revelación han tomado el testigo de una tendencia que se interrumpió la pasada andadura por la pandemia del coronavirus. Antes de la suspensión del campeonato, tres futbolistas algecireños se habían repartido los siete últimos tantos del Algeciras en Liga: Iván, Almenara y el ahora balono Antoñito.

Precisamente Antoñito fue el autor del gol de penalti que sirvió para empatar ante el San Fernando en el último partido antes del Covid-19, el 8 de marzo. El algecireño había sido antes el encargado de firmar el primer triunfo de la era Salva Ballesta, en casa ante el Badajoz.

Gonzalo Almenara, que se ha perdido toda la pretemporada y lo que va de campaña por una lesión, marcó de manera consecutiva en la derrota en Sevilla y en el siguiente empate ante el Cádiz B.

Iván Turrillo dejó su rúbrica en la derrota de Sevilla, en el empate ante el Cartagena en casa y en la histórica victoria en Córdoba. El gran capitán de El Cobre marchaba como un tiro y parece que lo ha retomado de la misma manera.

El único futbolista no algecireño que ha marcado hasta el momento en la era Salva Ballesta en el Algeciras es Karim Abubakar, que hizo aquel golazo en Yecla en la abultada derrota del estreno del técnico. Edu Ubis, que se ha vuelto a lesionar, Álvaro Romero, Mendes, Yelko, Raúl Hernández, Alcázar... candidatos a romper con esta racha hay muchos en la actual plantilla, pero si ninguno de ellos sigue sin ver puerta, que no cunda el pánico porque la cantera se mantiene al rescate.