La columna vertebral del Algeciras, con acento especial

Cuatro algecireños se han consolidado con un rol importante en el once del Algeciras CF en su primera temporada en la Primera RFEF. Gonzalo Almenara, Tomás Sánchez, Iván Turrillo y Álvaro Leiva son piezas claves en el buen funcionamiento del conjunto que entrena Iván Ania, que por tercera semana seguida ocupa puestos de playoff de ascenso en el grupo II.

Más allá del rendimiento deportivo, este cuarteto de algecireños se encarga de poner el acento especial a una plantilla prácticamente nueva y con mayoría de compañeros del norte. Los de la casa, con los tres más experimentados como capitanes del vestuario, son los que están inculcando el ADN algecireño y el sentir algecirista, dos intangibles que también suman a la hora de afrontar un desafío.

El proyecto 21-22 del Algeciras postAlmendralejo tuvo como una de sus primeras grandes noticias el fichaje de Tomás Sánchez, uno de los futbolistas más deseados por la afición en los últimos. El ex del Badajoz, con ofertas en la mesa de Segunda A, se decantó por regresar a casa de la mano una propuesta a largo plazo y con un reto ambicioso gracias a la inversión del empresario Félix Sancho. A este refuerzo de lujo se sumaron después las renovaciones -también deseadas- de Gonzalo Almenara y la del gran capitán, Iván Turrillo, aunque la fumata blanca con el de El Cobre se hizo de rogar por su situación laboral, resuelta gracias a la colaboración de Acerinox. A esta base veterana de tres algecireños se unió de manera esperada el gran descubrimiento de Álvaro Leiva, la joya de la cantera que ha derribado la puerta del primer equipo a golpetazos.

Almenara y Tomás han sido titulares en los nueve encuentros disputados hasta el momento, Iván en todos menos en uno y Leiva ha salido de inicio en las seis últimas jornadas, pero los cuatro han participado en los nueve partidos del curso.

Gonzalo Almenara suma 796 minutos y ha marcado dos goles. El algecireño de 24 años se ha consolidado en la bandera derecha como un multiusos ya sea de lateral o de interior, y como un portento físico. Almenara ha empezado a asumir galones, ya sabe lo que es lucir el brazalete y está en el camino natural de ser el relevo generacional de Iván.

Tomás Sánchez acumula 766 minutos y ha logrado también dos goles (el primero de la temporada, olímpico en Barcelona y uno de penalti). El zurdo de 27 años empezó jugando más adelantado por la banda izquierda pero ha terminado en su sitio de siempre, en el lateral. El del Saladillo aporta todo lo que se esperaba y más, y su llegada ha supuesto un cambio radical en la mentalidad de un club que antes no podía ni soñar con tantear a un jugador de este calibre.

Iván Turrillo, el hombre que más veces ha vestido la camiseta algecirista, cuenta con 642 minutos repartidos en las nueve jornadas. El capitán de 32 años se cayó del once en la debacle de Cornellà, una decisión que Ania enmendó a la semana siguiente. Con el centrocampista en liza es cuando mejor ha carburado la máquina albirroja, como casi siempre en los últimos años. Iván no solo cumple en la mayoría de las facetas, también aporta un nervio y una sangre que dan un sello particular al Algeciras. El día que no esté se le echará en falta.

Álvaro Leiva va camino de los 600 minutos (597) en la Primera RFEF cuando aún no ha cumplido los 17 años. El niño prodigio de la cantera de La Menacha tuvo minutos de calidad en las tres primeras jornadas y Ania no tuvo más remedio que soltarlo en el once. Ocurrió en el Clásico ganado en La Línea y desde entonces ha refrendado en el césped que está para ser titular y tener peso. Leiva marcó su primer gol como algecirista en Sevilla y lidera la estadística como mejor regateador de la categoría.

No es de Algeciras pero se considera un algecireño de adopción Álvaro Romero. El sevillano afincado en El Rinconcillo se puede considerar un bonus track añadido a esta lista de especiales por su apego a la tierra y por el cariño que ha trabado con afición y ciudad. Su empeño por seguir en la Bahía ayudó a que el club hiciese un esfuerzo en verano para comprar su salida al Unionistas de Salamanca, la entidad que lo cedió el curso anterior. Romero está correspondiendo con goles y con siete es el pichichi en solitario de toda la categoría.

Tote, el otro algecireño que arrancó la temporada con la plantilla de Iván Ania, decidió pedir la salida para buscar más minutos y se marchó al Ceuta B del algecireño Miguel Ángel Berlanga. En la cantera algecirista, con el filial y el juvenil bajo la lupa del entrenador, hay varios chavales que ya están ejercitándose con los mayores, cerca de tener una oportunidad como ha ocurrido con Miguel Campaña, que ya ha debutado, con Natera, que ha sido convocado en una ocasión.