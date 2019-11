Con la marcha de Mané recién puesta sobre la mesa, el Algeciras CF se juega este domingo taponar o avivar su primera crisis tras el regreso a la Segunda B. El equipo de Emilio Fajardo, el peor por números del grupo IV en las cinco jornadas que lleva sin ganar, visita al CP Villarrobledo (12:00, en directo por Onda Algeciras TV y por TV Castilla-La Mancha), un rival directo en la lucha por la permanencia, otro recién ascendido que, tras el mazazo ante el Talavera, calibrará el estado real de una plantilla que coquetea con los puestos de descenso, aunque en las diez primeras jornadas no los haya pisado.

Estaba claro que la tranquilidad tenía fecha de caducidad en el Algeciras. Apenas cuatro meses después de un glorioso ascenso, uno de sus grandes artífices se marcha. José Manuel Jiménez Mané, el hombre que lideró el proyecto como secretario técnico, dimitió el pasado viernes al entender que hay "decisiones mal tomadas", aunque da la sensación de que le invitaron a salir. Sus tira y afloja con el entrenador desde el pasado verano, con el caso de la cesión de Lara como uno de los ejemplos de desacuerdo, por citar uno, mermaron una relación que el algecireño no está dispuesto a mantener. Con el directivo Miguel Ángel García apartado a otra faceta y sin Mané, todo el poder deportivo y las responsabilidades recaen ya sobre Emilio Fajardo.

Alineaciones probables CP Villarrobledo: Javi López, Pablo García, Cabezuelo, Molina, Chato, Agus Alonso, Iñaki, Toribio, José Carlos, Lohoba y Rubén Sánchez. Algeciras CF: Lopito; Choco, Pablo de Castro, Borja Vicent, Dani Gallardo, Ganet, Barba, Antonio Domínguez, Karim, Antoñito y Almenara. Árbitro: Néstor Holgueras Castellanos (Segovia). Hora: 12:00 (11ª jornada, en directo por TV Castilla-La Mancha y Onda Algeciras TV). Estadio: La Caridad, en Villarrobledo.

Y Fajardo afronta este domingo un auténtico examen, un partido de esos que valen más de tres puntos. El Algeciras precisa revertir una dinámica peligrosa y demostrar que también está capacitado para ganar fuera del Nuevo Mirador. Después de cinco desplazamientos con un par de empates como botín, los algeciristas necesitan un triunfo balsámico para respirar y para quitarse de una vez el dichoso recuerdo de los puntos que se escaparon en Cádiz en el último segundo. Una victoria en el Barranco del Lobo apagaría muchos fuegos.

El Algeciras viajó hasta tierras manchegas -jugará muy cerquita de Socuéllamos, el lugar del ascenso- sin su capitán Iván, el primer sancionado por acumulación de amonestaciones. El algecireño reclamó calma y unidad a comienzos de la semana. Fajardo dejó fuera de la convocatoria a Alavedra, Benítez, Tote y Antonio López. Lo del delantero es lo que más llama la atención. El tanque no termina de encontrar su sitio. El técnico citó a Caturla, Gallardo y Almenara.

¿Revolución en el once? "No creo que haya muchos cambios, la idea es la misma, querer ganar desde el minuto uno", aseguró Fajardo, que deslizó que "habrá algún movimiento por las características del rival y el campo". Sin Iván podría ser el día para tratar de recuperar a Pablo Ganet o para darle bola a Barba. El técnico no dio pistas sobre si cambiará el dibujo para frenar la sangría de goles en contra, el primer dolor de cabeza de Fajardo.

"Incidimos en el balón parado", afirmó. "La estadística es demoledora. El equipo tiene muchos recursos pero debemos definir las ocasiones. Hemos tenido 40 acciones a balón parado en los últimos tres partidos y no hemos hecho ni un gol, esto tiene que cambiar", sentenció. "Tenemos que hacer goles todos y en lo defensivo, igual. Hay que volver a ser fuertes en la presión tras pérdida, no nos vale solamente con querer tener el balón", agregó.

Los albirrojos podrían acabar la jornada en descenso: "No queremos vernos ahí en ningún momento, pero no es el momento de mirar la clasificación. Estamos hablando de que estamos a poco puntos de arriba. Ni ganando dos partidos vamos a mirar al playoff ni perdiendo dos, al descenso", opinó.

El modesto Villarrobledo, debutante en la categoría, aguarda en su guarida: "Vamos a un campo bonito donde huele a fútbol. Se junta todo para que el equipo dé el mejor nivel", manifestó Fajardo. "Es un equipo que quiere jugar, que se quiere asociar, que rehuye el pelotazo", sostiene el técnico. "Juega con buen ritmo, intensidad y todo eso le da para ganar en casa, donde se ha hecho fuerte", advirtió. "Nosotros no vamos a cambiar la idea porque la afición está muy identificada con el juego del equipo y no podemos cambiar esa idiosincracia".