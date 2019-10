Iván es una de las voces autorizadas en el Algeciras CF para hablar de la situación que atraviesan los albirrojos. El capitán algecireño reconoce que el vestuario lo pasó “mal” tras el tropiezo ante el Talavera, asume que el equipo debe “cortar la sangría” de goles en contra y, por encima de todo, pide “tranquilidad” y “la unidad de todo el algecirismo” para zanjar el bache de cinco jornadas sin ganar el próximo domingo en la visita a Villarrobledo (12:00), donde él por sanción tendrá que sufrir desde fuera del terreno de juego.

Iván Turrillo Caballero es, a sus 30 años, una versión mucho más completa y reflexiva de ese joven y temperamental futbolista que hace más de una década debutó con el primer equipo albirrojo. El centrocampista de El Cobre no ha perdido una pizca de su carácter pero sí ha ganado otras muchas cosas. Esa calma con la que analiza un problema es la misma calma que pide para enderezar el rumbo de una nave que, no hay que olvidar, echó a navegar entre elogios.

“Tenemos que estar todos tranquilos”, habla el capitán albirrojo. “Todos firmábamos hace siete u ocho meses estar en Segunda B esta temporada y estar fuera de los puestos de descenso en la jornada 10”, sostiene Iván, que recuerda, sin ir más lejos, el último gran bache que vivió el club cuando prácticamente todo el mundo dijo adiós al sueño de disputar la liguilla. Todo el mundo, menos unos cuantos locos.

"Tenemos un gran cuerpo técnico y un gran entrenador"

“Creo que tenemos un gran cuerpo técnico, con un gran entrenador, y que estamos haciendo un fútbol muy bueno y que con resultados positivos todo va a cambiar seguro”, asegura el centrocampista algecireño, en la línea de una plantilla volcada con la filosofía de Emilio Fajardo.

Iván confiesa que “después del partido del domingo lo pasamos bastante mal”. El revés ante el Talavera hizo daño “porque en casa estábamos siendo un equipo bastante fuerte” y esos puntos daban un colchón importante. “Creo que hasta el minuto 55 o 60 fuimos dominadores del partido pero en dos jugadas a balón parado se nos fue”, lamentó.

Iván ataja el que seguramente está siendo el gran problema de este Algeciras: “Es cierto que tenemos que cortar la sangría de goles en contra y sobre todo a balón parado”, concede. La facilidad con la que los rivales están golpeando a través de la estrategia es un asunto “que eso nos tiene bastante preocupados a todos”, admite el capi, que da su opinión al respecto: “Pero no podemos hacer una psicosis de eso porque si no cada vez que haya un córner o una falta lateral no vamos a tener esa confianza en hacernos fuerte en esas jugadas que el año pasado las defendíamos bien y ahora están siendo nuestro punto más débil”.

"El apoyo de la afición es lo más grande de este club"

El trabajo diario es la única medicina que Iván conoce para salir de un mal momento. “En cuanto todo se refleje en puntos llegará la tranquilidad, pero para eso tenemos que estar todos unidos tanto directiva, plantilla y, lo más importante, la afición”, reclama.

El '8' del Algeciras, por supuesto, guarda palabras de cariño especiales para una hinchada que le ha visto hacerse un hombre en el Nuevo Mirador: “Una vez más quiero dar las gracias a toda la afición por ese apoyo tan grande, sobre todo en días como Cádiz, San Fernando o el último partido en casa. Con ellos será todo más fácil”, subraya Iván, que acaba con un pensamiento en voz alta: “Esto lo vamos a sacar todos juntos”. Palabra de capitán.