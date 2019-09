Lara se va "agradecido" y con el deseo de volver al Algeciras

José Manuel Lara se despidió del Algeciras CF con elegancia y buenas palabras, "agradecido" al mismo tiempo que con el deseo de volver el próximo verano a por una oportunidad. Es la idea también del club desde la secretaría técnica que encabeza Mané, por eso el centrocampista de 23 años sale cedido al Torredonjimeno, su anterior equipo, pero seguirá ligado a los albirrojos por contrato cuando finalice la presente temporada.

La salida de Lara, tras firmar después de haber estado a prueba al inicio del verano, quedó zanjada el pasado lunes cuando el Algeciras dio de alta al delantero Antonio López, lo que hizo necesario dejar una ficha senior libre en la plantilla de Emilio Fajardo. La solución pactada por todas las partes acabó con la cesión del mediocentro al Torredonjimeno (grupo IX de Tercera), uno de los muchos clubes que se unió a la puja por el de Martos.

"Gracias al Algeciras CF por el trato recibido en estos meses", escribió Lara en sus redes sociales. "Muy contento de haber vivido esta experiencia y agradecido por haber encontrado entre todos la mejor solución posible para seguir ligado a este gran club. Desde la distancia sigo siendo un algecirista más", aseguró el centrocampista, que también tuvo palabras bonitas para su nuevo equipo: "Gracias al Torredonjimeno por abrirme las puertas una vez más a lo que considero mi casa, el interés y las soluciones para que todo se haya llevado a cabo han sido inmejorables, muchas gracias a todos por las muestras de cariño".

Lara apostó fuerte en pretemporada para venirse al Algeciras. El futbolista quería luchar por un puesto: "Confió mucho en mí y por eso me fui a prueba", explicó el jugador en declaraciones a Ser Deportivos Jaén. "El club sí estaba convencido de que debería estar en el equipo, el entrenador no tanto...", continuó Lara. "Pensaba que iba a conseguir meterme, ser uno más, pero no ha sido así por lo que busqué salir de la mejor forma posible, intentar jugar lo máximo, formarme y el año que viene Dios dirá".

El jiennense entiende que va "al mejor club al que podía volver" y reconoce que deberá partir de cero con sus compañeros: "No voy como estrella ni pensando que voy a jugar todo porque hay un gran equipo, voy a ganarme el puesto", aseguró. "Soy positivo, si me ha pasado esto, por algo será. Soy más de buscar soluciones y seguir adelante, quedarme en la grada todos los domingos era un error", sentenció.

El Algeciras CF, por su parte, mostró su agradecimiento también a José Manuel Lara por "su predisposición y esfuerzo durante la pretemporada". "El jugador seguirá perteneciendo al club pero esta temporada estará cedido", zanjó el club albirrojo.