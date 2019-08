El último en sumarse al carro del Algeciras CF es José Manuel Lara Molina, un joven de 23 años –que ocupará ficha senior– que juega de mediocentro y que dejó todo para venir a prueba con los algecireños desde la provincia de Jaén. Tras dos semanas con los albirrojos, el jiennense se convirtió recientemente en la cara nueva del plantel de Emilio Fajardo, “consciente” del esfuerzo que tuvo que hacer para poder “saltar” a la Segunda B.

“Soy sacrificio y equipo, juego para el grupo, para lo que me necesiten”, comienza describiéndose el de Martos. “Me desvivo por recuperar el balón, por entregar la pelota fácil y hacer jugar al equipo. Tengo mucha confianza y peleo en cada entrenamiento. Quiero ponérselo dificil a Fajardo y que tenga que elegir. No voy mal con los pies, como se suele decir, soy completito”, amplía el mediocampista, que “lo dejó todo” por probar suerte en un equipo de Segunda B.

“Quería meterme como sea en la categoría y el Algeciras me llamó. No me lo pensé mucho, vine dos semanas aquí a prueba y ahora estoy muy contento porque despues de todo, el trabajo ha dado sus frutos”, explica.

Lara se forjó en la cantera del Martos, el equipo de su pueblo, antes de marchar a los escalafones inferiores del Atlético Jaén. Desde allí el Linares se fijó en el centrocampista y lo llamaron para jugar con su filial, con el que estuvo dos temporadas. El buen rendimiento del futbolista le hizo recalar en el Torredonjimeno de Tercera división en las dos últimas campañas, con el que ha llegado a disputar ochenta partidos.

Esa diferencia de división supone un reto para él, una barrera que quería traspasar cuanto antes. “Es complicado dar el salto a una categoría como esta, porque meterte en esta rueda es lo complicado. Luego, si estás dentro, es más fácil. Todos los saltos son complicados, aunque yo vine consciente de las consecuencias”, sostiene.

“Aquí estoy encantado. Al Algeciras lo veo con muchas ganas. Casi todos somos jugadores que venimos de Tercera, en clubes en los que hemos destacado. El míster [Fajardo] tiene las ideas muy claras y nos las inculca en cada entrenamiento. Todos vamos a una”, describe. Esta dinámica de trabajo le traslada buenas sensaciones a Lara que comenta: “A priori estamos trabajando muy bien y nos veo en buen camino”, dice.

Pese a su juventud viene en busca de un puesto que le asiente en Segunda B: “La temporada es muy larga y todos vamos tener minutos. Yo vengo de fuera, es normal que primero les dé más oportunidades a los que ya están”, reflexiona.