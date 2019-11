José Manuel Jiménez Ortiz Mané dejó de ser oficialmente este viernes director deportivo del Algeciras Club de Fútbol. El exfutbolista se muestra triste por la decisión adoptada pero concluye que no le ha quedado otra opción: "Después de haberlo meditado mucho, porque ha sido algo que he pensado bastante y fríamente, lo dejo porque no estoy de acuerdo con muchas cosas que se están haciendo mal en el apartado deportivo".

Mané, quien integrara como futbolista profesional las plantillas de Atlético de Madrid, Getafe, Almería y Real Balompédica, entre otros, se retiró de los terrenos de juego hace dos temporadas en el primer equipo del Nuevo Mirador. Su vinculación con el Algeciras CF, no solo como director técnico sino también emotiva, ha sido siempre clara: "Lo mejor es no continuar. Me ha dado mucho coraje tener que marcharme, pero no puedo hacerme responsable de los errores que yo, que estoy dentro, sé que se están cometiendo".

José Manuel Jiménez, Mané, arrastraba desde principios de esta campaña un soterrado conflicto con el cuerpo técnico, fundamentalmente, en detalles relacionados con la confección de la plantilla y otros aspectos en los que ha chocado con el entrenador del Algeciras CF, Emilio Fajardo.

Mané, en su adiós, no ha hecho referencia alguna a esta conflictividad vivida en el seno del club entre su parcela y el banquillo ni ha aclarado si han existido más roces con miembros de la directiva de la entidad de La Menacha. El presidente, Ricardo Alfonso Álvarez, aceptó la dimisión del hasta ahora máximo responsable de la faceta técnica del conjunto de La Menacha.