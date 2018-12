Mané se hace cargo del Algeciras como relevo de Viso

El Algeciras CF destituyó este domingo a Javier Viso como entrenador y puso el equipo en manos de José Manuel Jiménez Mané, el secretario técnico de la entidad, de manera provisional. La derrota en Los Barrios (2-0) y el enfado de la afición albirroja provocó una reunión “de urgencia” por parte de la directiva que encabeza Ricardo Alfonso Álvarez, que toma la medida al término de la primera vuelta con el conjunto albirrojo a cuatro puntos de los puestos de ascenso.

“La junta directiva cree que debe darse un cambio en la dinámica deportiva que dé lugar a mejores resultados”, explicó la nota oficial del club. “Queremos agradecer a Javier Viso todo su esfuerzo y dedicación durante estos meses”, agregó.

Viso mostró su malestar por la derrota en la rueda de prensa posterior al derbi aunque pidió paciencia a la afición, antes de conocer la destitución: “No temo ninguna destitución porque si la directiva piensa que me tiene que echar es por el bien del Algeciras. Yo sé que mi trabajo está bien realizado, no tengo nada de lo que esconderme. Es muy fácil opinar viendo sólo al equipo los domingos, hay que conocer las cosas desde dentro. Para opinar hay que conocer. El alma del club es la afición, por eso es soberana”, aseguró.

“Los aficionados pueden opinar y decir lo que quieran. Tengo que respetarlo siempre porque están en pleno derecho de opinar y de exigir. La directiva es la que tiene que tomar las decisiones”, insistió el técnico algecireño.

“No creo que haga falta pedir ningún refuerzo, la dirección deportiva está en ello. Se ve lo que hay. El primer problema es que nos hemos confundido desde el principio. Empezamos la temporada con una idea y nos hemos equivocado al exigir al equipo mucho más. Tenemos una plantilla muy joven a la que se la está metiendo una presión que al principio no se le pedía”, dijo Viso, en referencia al objetivo de los algeciristas.

“Al cambiar esa tendencia, sí hace falta que vengan refuerzos. Si no llegan esos jugadores no se nos puede exigir más. No podemos pedirle al equipo algo que no le pedíamos en el inicio de temporada”, matizó el preparador.

“Creo que hay que ser inteligentes y saber que estamos jugando los mismos que los de las primeras jornadas. Si la gente quiere pedir mi dimisión lo comprendo, pero es fútbol no es una ficción”, sentenció el técnico, horas después destituido.