Romero, un pichichi con las ideas claras

2022 arrancó de la mejor forma posible para el Algeciras CF y para Álvaro Romero. El equipo de Iván Ania estrenó el nuevo año con un triunfo ante el Villarreal B y el pichichi albirrojo marcó un gol (el decisivo) que le mantiene en cabeza, mano a mano con Miku, como máximo artillero de la Primera RFEF. La mejor noticia para el algecirismo, sin embargo, llegó después de dicho partido cuando el delantero zanjó de una vez por todas el runrún de un posible traspaso este invierno: "No es el momento. Estoy muy a gusto aquí". Una frase que a la afición le supo mejor incluso que la victoria.

Romero tiene las ideas muy claras. Salvo que sea para dar el salto de categoría y con una buena oferta para su equipo, el futbolista no se moverá del Nuevo Mirador, mucho menos a mitad de temporada. Es lo que se desprendía del Nuevo Mirador cuando a finales de 2021 tomó fuerza el interés del Atlético Baleares, pero el sevillano quiso disipar cualquier tipo de dudas en el regreso de la competición.

El Algeciras afronta el fin de semana de parón liguero (el último del curso) en medio de un clima de tranquilidad absoluta aliñado por las buenas noticias que se han ido acumulando en los últimos días tras la primera victoria del año: la convocatoria de Álvaro Leiva con la selección española sub-18, el regreso del algecireño Juan Serrano a casa... y, por supuesto, el mensaje que Romero dejó en su última rueda de prensa pública.

"El club sabe mi postura. A no ser que sea para subir de categoría, tiene que ser que venga el City para que yo me mueva de aquí", se sinceró el atacante albirrojo. "Mi ilusión es llegar a la élite y aquí estoy muy a gusto, la gente me quiere y me siento importante. Además no creo que sea el momento de moverme para estar en la misma categoría", reflexionó.

El máximo realizador del Algeciras (nueve tantos en liga y uno en la Copa) tiene muy presente que el club "hizo un esfuerzo" el pasado verano para lograr su traspaso del Unionistas de Salamanca, así como también él lo hizo de su bolsillo. Romero y el Algeciras apostaron el uno por el otro y es un matrimonio que está funcionando de maravilla. "Aquí estoy como en vacaciones siempre", reconoció el sevillano, que ya se siente un especial más junto a la playa del Rinconcillo.

"Mi ilusión es llegar a la élite"

Todo el cariño que habitualmente recibe de parte de la afición tiene maravillado a Romero, ovacionado semana tras semana por el algecirismo. "Es algo que solo había visto aquí con Iván, que es una leyenda. Se te ponen los vellos de punta", agradeció.

El pichichi del Algeciras lidera la tabla mano a mano con Miku, del Deportivo de la Coruña, seguidos por Quiles, del Deportivo, Raúl Sánchez, del Rayo Majadahona, e Iker Guarrotxena, de la UD Logroñés. El noveno de Romero llegó desde el punto de penalti. "Son goles, cuentan también y es beneficio para el equipo. Mariano y Ferni hicieron la jugada, yo solo tuvo que meterlo", señaló.

Para el algecirista, el último triunfo fue "súper importante" porque "nos ponemos ahí a un pasito de arriba, que no es nuestro objetivo pero yo creo que podemos luchar por ello".