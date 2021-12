El Baleares pone límite a la oferta hecha al Algeciras por Romero

El Atlético Baleares se ha marcado este viernes 31 de diciembre como fecha límite para la oferta presentada al Algeciras CF por Álvaro Romero, el máximo goleador albirrojo y uno de los pichichis de la Primera RFEF. El club del Nuevo Mirador no contempla vender a uno de sus grandes activos y el futbolista no tiene pensamiento de salir salvo que se tratase de algo irrechazable para ambas partes. Al menos esas eran las posturas al comienzo de la semana.

El Baleares retirará su oferta el último día del año. Así lo asegura Ángel García, el periodista que avanzó el interés del club de Palma de Mallorca por Romero, unas intenciones que este periódico confirmó después por otras vías.

García, a través de la cuenta de Cazurreando, detalla las cifras que manejarían la operación por parte del Baleares: "El órdago que han lanzado los que entrena Xavi Calm se asocia a una cantidad cercana a los 75.000 euros y Manel Martínez, el punta del equipo balear que suma este curso dos goles. Conviene recordar que Romero ya llegó esta temporada en propiedad al Algeciras previo pago de una cantidad que oscilaba alrededor de 25.000 euros a Unionistas", sostiene García, que pone la fecha límite para responder en este viernes al mediodía.

La sensación es que el Algeciras se mantendrá en su idea de no desprenderse de Romero, sobre todo teniendo en cuenta que reforzaría a un rival de su grupo. Los albirrojos abrirían la puerta si se tratase de un club de Segunda (con una oferta justa) ya que no querrían cortar el ascenso de su futbolista al fútbol profesional. Si este viernes a mediodía no hay noticias al respecto, el algecirismo podrá dar por hecho que el Baleares renuncia a su deseo de contar con uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría.