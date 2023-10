El hambre y las ganas insaciables de comer se juntan este domingo (12:00) en el estadio Enrique Roca (antes conocido como la Nueva Condomina). Un Algeciras CF atiborrado de puntos pero con una voracidad que ha sorprendido a todo el mundo se da cita con un Real Murcia hambriento y muy necesitado de victorias. El equipo de Lolo Escobar afronta invicto y en puestos de play-off la octava jornada liguera del grupo II de la Primera Federación.

Los del Nuevo Mirador encaran una de las salidas más difíciles del curso con la tranquilidad que otorgan los 15 puntos ya conquistados, casi el doble que un Murcia muy lejos de las expectativas levantadas este verano tras haber confeccionado un auténtico plantillón. El fútbol, afortunadamente, no es una matemática exacta como ya quedó demostrado la pasada jornada frente al Córdoba.

Alineaciones probables Real Murcia: Gianni; José Ruiz, Rofino, Alberto González, Zalaya, Imanol, Isi Gómez, Arturo, Pedro León, Álex Rubio y Rodri Ríos. Algeciras CF: Lucho García; Roldán, Juan Rodríguez, Yac Diori, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Mario García, Iván Turrillo, Diego Esteban y Zequi. Árbitro: Sergio Escriche Guzmán (Comunidad Valenciana). Hora: 12:00 (8ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Enrique Roca de Murcia. Antecedentes: El Algeciras no conoce el triunfo en sus visitas al Murcia. En su último desplazamiento, en la 2019/20, los albirrojos sacaron un empate (1-1) en Segunda B en la entonces denominada Nueva Condomina.

El Algeciras acude a Murcia sin presión y con el propósito de mantener el listón competitivo lo más alto posible. Lolo Escobar dispone de todos los efectivos habituales. El técnico está teniendo suerte, de momento, con las lesiones y, salvo que esconda algún as en la manga, podría repetir la alineación que tantos resultados está dando con el sistema del doble falso 9.

Con las bajas ya conocidas de Dani Merchán (por lesión) y de Milosevic y César Benavides (por temas burocráticos), el Algeciras va a tener que lidiar con los tres apercibidos que arrastra en el centro del campo: Borja Fernández, Eric Montes y el capitán Iván Turrillo. Mario García está con tres amarillas. Lolo Escobar, no obstante, no está dispuesto a hacer equilibrismos: "Si caen los tres pues caen los tres. Vamos a poner a los que mejor estén para competir y que sea lo que Dios quiera".

Lolo Escobar

El Algeciras emprendió el largo viaje en autobús este sábado tras el último entrenamiento. El entrenador rojiblanco tiene claro el camino a seguir: "No tenemos relajación ni hemos hechos deberes. El que se sienta contento va confundido", manifestó.

"Estamos en camino, pero si creemos que somos más de lo que somos, empezarán los problemas, las derrotas y vendrá todo lo demás", advirtió Escobar. "Lo que nos está haciendo ser un equipo fuera de la normal es esa hambre, esas ganas de competir, no dar un balón por perdido hasta el último. Si no tenemos eso, no tenemos nada", argumentó.

"Un escenario cinco estrellas"

Lolo Escobar pone al Murcia en su dimensión más allá de los marcadores: "Creo que la clasificación del Murcia será muy diferente al término de la temporada porque es un equipo hecho por y para jugar play-off, una gran plantilla. Va a ser un partido complicado en un escenario difícil, cinco estrellas, donde gusta jugar", explicó el técnico.

El albirrojo considera que su oponente es "un equipo demasiado nuevo, que está buscando el equilibrio y cuando lo encuentre será temible". Escobar destaca al Murcia arriba: "Lo que tiene es determinante. Es un rival herido y sabemos que en esos arreones que tiene te puede ganar el partido".

Si hay un factor que puede jugar a favor de los visitantes es "la ansiedad". "Yo lo viví el año pasado en mis propias carnes cuando no se cumplen las expectativas. Murcia es un sitio donde puede pasar".

"No tenemos que mirar los puntos"

El míster del Algeciras acepta que el inicio de su equipo "lo hubiéramos firmado todos" pero insiste en su discurso no de pensar más allá del próximo duelo: "No tenemos que mirar los puntos, no quiero ese pensamiento porque dejas de hacer cosas. Con 15 puntos no vas a ningún lado".

"Estamos centrados en cómo hacer daño al Murcia, en el Ceuta (el siguiente compromiso) no pienso. Lo mismo me pilla un coche, me muero y no hay partido del Ceuta, estas cosas pasan en la vida", prosiguió Escobar de una manera simbólica.

El técnico considera que los cambios obligados se podrá tornar en ocasiones: "Tendremos bajas porque una temporada es larga, pero cuando hay una baja es una oportunidad. Tengo claro que cuando salga uno y entre otro, yo no lo voy a quitar, va a estar en su mano".

"El fútbol son momentos y ahora estamos en uno muy bonito", sentenció Lolo Escobar. No se hable más.