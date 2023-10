El Algeciras se aclimata a las alturas

Había expectación y, por qué no decirlo, dudas sobre si el Algeciras CF sería capaz de mantener el pulso competitivo con un grande de la categoría. Los de Lolo Escobar despejaron la incógnita con la victoria del pasado sábado ante el Córdoba CF en el Nuevo Mirador y ratificaron que no tienen pánico a las alturas ni miedo escénico. Lo que sí derrocha este equipo es un hambre voraz por sumar puntos como si no hubiese un mañana.

El Algeciras está protagonizando uno de sus mejores comienzos de temporada de la historia reciente, el mejor de largo en sus tres campañas en Primera Federación, una división que, por mucho que sea el tercer peldaño del fútbol español, es difícil de comparar con la antigua Segunda B.

Los rojiblancos se han afincado en la tercera posición del grupo II con 15 puntos, prácticamente un tercio de los que hacen faltan para apalabrar la permanencia. Una barbaridad. Tras las siete primeras jornadas del campeonato, el conjunto de Lolo Escobar se mantiene entre los invictos del grupo, que ya solo son tres después del primer tropiezo del Ceuta. Solo sostienen el ritmo el líder Castellón (17 puntos) y el Ibiza (14 puntos, con un partido pendiente que zanjará el próximo miércoles con el Real Murcia).

Los del Nuevo Mirador vivirán su cuarta semana consecutiva en los puestos de play-off de ascenso, una situación extraordinaria de la que el vestuario trata de aislarse. El entrenador lleva desde el primer día insistiendo en el "partido a partido", en no mirar la clasificación, en no pensar más allá del próximo enfrentamiento, en disfrutar el proceso. El Cholismo ha calado en una caseta que incluso ha adoptado esa filosofía dentro del terreno de juego.

Solidez y sacrificio

Si hay una palabra que engloba la esencia de este Algeciras es la solidez. Escobar ha dotado al Algeciras de un orden que implica que los once que están sobre el césped se pongan el mono de trabajo. No hay excepciones en una alineación en la que no hay sitio para el que solo quiera correr hacia adelante.

Ese sacrificio innegociable ha facilitado que la afición se identifique rápidamente con su nueva plantilla. La hinchada puede pasar por alto que el fútbol no sea demasiado brillante siempre y cuando sus jugadores acaben físicamente muertos. ¿Qué se le puede y debe pedir más fútbol a este Algeciras? Por supuesto y Escobar es el primero que lo busca. Pero no hay que pasar por alto que los albirrojos están aún en proceso de conocerse.

El Algeciras, en otras de sus grandes mejoras, ha conseguido minimizar al máximo los errores groseros, especialmente en una parte de atrás (portería y defensa) que ha dejado de ser una preocupación. Con solo cinco goles en contra, los de Escobar figuran entre los menos batidos de la categoría.

El secreto de este Algeciras seguramente reside en un multiorgánico centro del campo. Los rojiblancos están sacando petróleo del rendimiento de una zona ancha con futbolistas muy diferentes pero complementarios. El as en la manga de Lolo Escobar ha sido el descubrimiento del doble falso 9 que forman Mario García y el capitán Iván Turrillo. El experimento está funcionando tan de maravilla que Escobar ha renunciado al único delantero puro en el que confía de momento, Javi Cueto. Está por ver qué ocurrirá cuando Milosevic esté operativo y si el ostracismo de Iker Amorrortu se prolonga hasta el invierno.