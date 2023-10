El doble falso 9 que ha revolucionado al Algeciras

El Algeciras CF ha dado un giro de tuerca al falso 9 que tan de moda se puso en el fútbol español a raíz de aquella histórica selección que jugaba sin delantero. Los rojiblancos están basando su excelente comienzo de temporada en el doble falso 9. Lolo Escobar ha convertido a Iván Turrillo y Mario García en las alternativas como puntas de lanza de un equipo que se presiona y defiende como un acordeón.

El Algeciras sobrevuela por las alturas del grupo II de la Primera Federación. El invitado inesperado entre los grandes trasatlánticos ha escalado a la tercera posición con 15 puntos en siete jornadas, solo por detrás del Castellón y el Málaga. Los de Escobar, además, se mantienen entre los tres únicos invictos del grupo. El triunfo sobre el Córdoba de Iván Ania el pasado sábado refrendó que este equipo no va de farol.

Dentro de los muchos análisis que ya tratan de desentrañar al Algeciras de Lolo Escobar hay una causa digna de estudiar que explica el éxito de Lolo Escobar. El técnico ha encontrado una fórmula para aprovechar al máximo el rendimiento de sus jugadores, al menos de los que han llegado más enchufados al inicio del campeonato. Escobar arrancó el curso con un delantero centro puro en su sistema como Javi Cueto pero la recuperación de Mario García y su inclusión en el once propiciaron la puesta en marcha del doble falso 9.

Así es como lo ha bautizado el propio Escobar, orgulloso de una idea novedosa que se ha ajustado como un guante: "El doble falso 9 que tenemos es una locura el trabajo que da. Creo que es determinante en la categoría y que ningún equipo lo tiene. A partir de ahí, nos reordenamos ofensiva y defensivamente", explicó el técnico tras el último triunfo.

Lo que en un principio parecía un simple falso 9 con Iván Turrillo como hombre más adelantado se tornó en realidad en un doble falso 9 porque Mario García se alterna en esa función con el capitán algecireño. Los dos encabezan esa presión altísima del conjunto, en especial del bloque medio. Iván y Mario García casan muy bien. La veteranía y el olfato del algecireño mezcla de maravilla con las piernas y la corpulencia del chiclanero. Ambos se han convertido en un auténtico incordio para las defensas.

"Los dos somos muy pesados"

"Somos gente del mismo carácter, somos muy pesados", reconoció Iván Turrillo en referencia a su compañero Mario García y al sistema que han adoptado. "Estamos los dos ahí presionando arriba y están saliendo las cosas. En casa sumamos de tres, seguimos invictos y la dinámica es super buena", resumió el capitán de El Cobre.

"El equipo tiene gente con ilusión, con hambre, que quiere hacer cosas importantes... y se ve en el campo. Mario y yo vamos nos intercalamos ahí arriba, de 10 o de 9. Aquí defendemos todos y nos sentimos cómodos", explicó.

Iván defiende que "se puede jugar en corto y en largo" y que en el fútbol hay que ajustarse a las circunstancias. "Nosotros queremos jugar pero no vamos a regalar".

El algecireño invita a disfrutar cada jornada sin ponerse metas: "No miro la clasificación. Lo he hablado con los compañeros, tenemos que conseguir los máximos puntos posibles ahora en esta dinámica y no sufrir como sufrimos el año pasado porque se pasa mal y porque un descenso es un trago muy complicado. Tenemos que seguir sumando porque hay muy buenos equipos en la categoría. Nosotros tenemos gente muy joven y un presupuesto que no llega ni a la mitad de muchos de los de arriba. No deberíamos ponernos la meta del play-off porque nos puede crear frustración", sentenció.

"También se disfruta corriendo"

Para Mario García "al final esto es un once contra once". El centrocampista de Chiclana asume su rol de atacante con naturalidad: "Si ganas una disputa, la ocasión la vas a tener igual. Las estoy teniendo aunque ahora no me están entrando, pero lo importante es que el equipo compita y gane".

El chiclanero está maravillado con el empuje del Nuevo Mirador: "El público te hace que llegues a balones que parece que no llegas o a meter la pierna cuando crees que no te va a dar tiempo".

Mario se siente "cada vez mejor" tras una lesión que le cortó en verano. "Estuve casi un mes parado y ahora me toca seguir poniéndome bien. Con los minutos cada vez estoy mejor", confesó, dispuesto a jugar donde haga falta: "Soy un jugador de equipo, me parto la cara y hago lo que me pida el míster".

El albirrojo tiene claro que lo mejor para el Algeciras es mantener el espíritu: "No tenemos presión. Vamos a sacar lo máximo que se pueda. Somos gente con mucha hambre que le podemos plantar cara a cualquiera", advirtió el de Chiclana, que es una auténtica máquina de correr sobre el césped. "También se disfruta corriendo en el fútbol", apostilló.