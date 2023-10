El Murcia, con Munúa en el alambre, exigido ante el Algeciras

El Real Murcia se juega algo más que tres puntos contra el Algeciras CF. Los locales comparecen este domingo (12:00) ante su afición muy exigidos, casi obligados a una victoria que calme las aguas y dé un empujó al proyecto de Gustavo Munúa, un técnico cuestionado en una categoría que se ha cobrado el puesto de cuatro entrenadores. Los pimentoneros vienen de perder el pasado miércoles en su aplazado con el Ibiza.

Con solo dos victorias en siete jornadas ya no valen excusas y más ante una afición de uñas, que todavía no ha visto al equipo ganar en casa y que en el último choque en territorio murciano, en el que empataba a cero con el Alcoyano, no dudó en despedir con una gran pitada a los futbolistas. Solo la megafonía evitó que la bronca fuese mucho mayor, bronca que también recibió el propio Munúa cuando, tras quitar a Carrillo, escuchó gritos de "fuera, fuera".

Y es que esta temporada no hay debate. Desde casi el principio el técnico uruguayo está sentenciado por una afición que defiende que el preparador grana no está sacando todo el rendimiento a una plantilla que vale tres millones de euros. De ahí, la importancia de ganar para rebajar los ánimos y que el enfado no se traslade al palco, donde Felipe Moreno y Javier Recio también tienen su responsabilidad en lo que está ocurriendo.

Además, el Real Murcia no puede permitirse dar más ventaja a los primeros clasificados, y es que el mal inicio ha hecho que los granas estén a once puntos del liderato y a seis del play-off, dos objetivos que sobre el papel deben estar al alcance de semejante proyecto.

Muchas incógnitas

Lo que es totalmente un incógnita es el once que alineará Gustavo Munúa. Y es que hasta una hora antes del partido no se sabrá si jugadores como Montoro, Marcos Mauro y Sergio Navarro están en condiciones tras haberse perdido los dos últimos encuentros por molestias musculares. Además, Guarrotxena tampoco estuvo en los dos compromisos en Baleares por problemas en la espalda. Más se alarga la baja de Larrea, que todavía no ha debutado con los granas en el campeonato liguero.

Lo único seguro es que Tomás Pina no estará en el campo después de ser expulsado en Ibiza. Será el primero de los dos partidos que se pierda el centrocampista grana.

Lo normal es que Gustavo Munúa mantenga la defensa con José Ruiz, Rofino, Alberto González y Zalaya; dando continuidad también a Imanol en el centro del campo, donde también aparecería Isi Gómez. Otra de las incógnitas será si el técnico uruguayo mantiene a Carrillo o da la titularidad a Rodri Ríos después del gol logrado ante el Ibiza.

