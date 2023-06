Félix Sancho cierra la venta de un Algeciras "saneado" a Mac Lackey y Ramón Robert por 2,8 millones

El Algeciras Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva cambia de manos oficialmente. Félix Sancho ha confirmado que tiene cerrada la venta de todas acciones al grupo del estadounidense Mac Lackey y el barcelonés Ramón Robert. El de Burgos ha explicado en exclusiva a Europa Sur los motivos de su decisión y la situación en la que deja la entidad tras dos años y medio. Los nuevos propietarios ya venían pilotando la transición desde el pasado mes de marzo y Robert se ha convertido esta última temporada en el máximo responsable del club, primero como director general y después, como accionista y consejero delegado.

Sancho tiene previsto realizar un anuncio formal en el Nuevo Mirador, seguramente la próxima semana, una vez Robert haya retornado a la ciudad y los flecos burocráticos de la transacción hayan sido rematados en los despachos. El burgalés ha cerrado la venta por el valor nominal de las acciones, es decir, el capital social de la SAD albirroja, que quedó fijado en unos 2,8 millones de euros.

Cuando el río suena... Y en este caso el río venía sonando de manera incesante, especialmente desde que apareció en escena Mac Lackey, quien ya tenía un fuerte vínculo empresarial con Robert. El norteamericano de Carolina del Norte, un apasionado del fútbol, se fue implicando cada vez, se fue dejando ver cada más y Sancho, bastante desgastado este último año y con un par de sustos de salud importantes, vio una vía sólida y con futuro para traspasar sus poderes.

"He meditado mucho en manos de quienes dejo el Algeciras", asegura Sancho, que confirma que la venta total de las acciones van a parar al grupo que encabeza Mac Lackey y también a Ramón Robert, que se mete de lleno en el accionariado. Lackey cuenta a su vez con varios socios -algunos también han estado en el palco del Nuevo Mirador y en la zona-, pero el músculo principal lo aporta el empresario de Charlotte.

"Ramón es un profesional y Mac es un ilusionado. A los dos les encanta el fútbol y la zona, creo que lo van a hacer bien", sostiene el burgalés que, por encima de todo, considera que ha encontrado a "buena gente".

La pregunta que todo algecirista se hacer en estos momentos está clara: ¿Por qué vende Félix Sancho el Algeciras? "Este año ha sido difícil para mí, en lo deportivo y en lo personal. He estado dos veces ingresado, muy jodido de salud, y al final el tener un equipo a mil kilómetros te lleva a no poder tener la implicación que debiera tener", explica. "Estos momentos delicados me hicieron pensar que era mejor dar un paso al lado, dejar a Mac y Ramón, que vienen con mucha ilusión", prosigue.

¿Y no le queda a Sancho la impresión de que su proyecto acabó a medias? "Al cien por cien, pero a veces hay que saber retirarse. La salud me ha apretado mucho este año, he cambiado varias cosas en mis hábitos de vida", insiste. "Pero creo que hicimos lo más importante con el Algeciras. Cuando llegamos no teníamos ni ropa de entrenamiento, denuncias por todas partes... mil cosas que solucionar cada día. Hemos hecho tantas cosas que los dos años nos han parecido 300. De verdad, que la gente no se hace una idea de cómo estaba el club y cómo lo hemos dejado", afirma.

¿Cómo deja Sancho el Algeciras a Lackey y Robert? "El Algeciras ahora es una perita en dulce. Un club, en esta categoría, con cinco mil abonados, con los patrocinadores que tiene, con la concesión del estadio, con el césped que llevaba 20 años sin cambiar y lo cambiamos, es un suma y sigue de tantas cosas", enumera. "El club ahora solo necesita hacer un presupuesto y tirar porque está perfecto, saneado. Queda un pequeño tirón con la Seguridad Social y nada, ese problema se quedará resuelto", garantiza.

Sancho considera que los retrasos que haya podido tener el club en el último mes se deben a la transición en la propiedad. "Ellos en marzo empezaron a hacerse un poco cargo del tema económico y a cubrir los desfases, yo creo que es una cuestión de días que esté todo ordenado. Confío en ellos y no va a haber problemas. No tengo ninguna duda de que van a aportar para hacer crecer al Algeciras".

¿Y ahora qué? "Ahora intentaremos estar un año tranquilos con el San Pablo (de baloncesto) y si podemos atacar algún proyecto cercano, probablemente lo hagamos", señala Sancho, que lógicamente tiene esa espinita clavada con el equipo de fútbol de su tierra, el Burgos CF.

El empresario que salvó hace dos años y medio al Algeciras de una ruina casi irreversible se despide entre agradecimientos y con el deseo de no perder esa conexión forjada con la ciudad y el club de Algeciras. "Me gustaría agradecer a la afición, por encima de todos, porque confió en nosotros desde el primer momento. Salvamos el club y ahora pueden disfrutar de su equipo en Primera RFEF. También quiero agradecer al Ayuntamiento con el alcalde, José Ignacio Landaluce, a la cabeza, Javi Ros, María Solanes... toda la gente que siempre ha estado apoyándonos. Sé que el señor alcalde seguirá respaldando al equipo de la ciudad. Y por supuesto quiero dar las gracias a los patrocinadores y a la prensa, a Europa Sur en especial, y a todos los medios de comunicación que hacen grande al Algeciras".

De 2021 a 2023

El periplo de Félix Sancho en el Algeciras CF da para escribir un libro. Desde su primera aparición, de la mano del entonces presidente, Nicolás Andión, el club ha experimentado una completa transformación que le ha permitido alcanzar la Primera Federación, coquetear con dar el salto a Segunda y mantenerse en una categoría cada vez más potente y profesionalizada.

Sancho aterrizó en un momento de agonía económica, agudizado por las consecuencias de la Covid 19. El de Burgos inyectó dinero y estabilidad a una plantilla que con Salva Ballesta al frente disputó el play-off de ascenso a Segunda en Extremadura. El algecirismo vivió su particular renacer en Almendralejo.+

El burgalés inició los primeros pasos para la conversión en SAD, con el beneplácito de los socios, y puso en marcha su primer proyecto deportivo. El algecireño Tomás Sánchez fue el primer fichaje mediático de una plantilla con nombres importantes e Iván Ania como gran apuesta para el banquillo. El Algeciras acarició la disputa del play-off de ascenso. La temporada siguiente, la más reciente, los albirrojos mantuvieron el bloque pero tuvieron que desviar parte del presupuesto a los numerosos agujeros de un barco al que le salían vías casi a diario. Con todo, la gestión de Sancho encauzó la deuda con la Tesorería, el concurso de acreedores e incontables pleitos a los que la institución, esta vez sí, hizo frente.

En cuanto a masa social, el club alcanzó una cifra récord de abonados y multiplicó su imagen corporativo y comercial a niveles nunca antes alcanzado.

Los resultados deportivos de esta última campaña, por debajo de lo esperado, eclipsaron todo lo conseguido en una institución que ha vuelto a ser sostenible y a tener futuro después de años de austeridad, penurias y ciertos periodos de oscuridad. En dos años y medio con Félix Sancho, el Algeciras ha pasado de estar en la UVI a ser un club atractivo en el que hay empresarios dispuestos a invertir mucho dinero.