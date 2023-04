Robert se suma al accionariado de Sancho y Lackey en el Algeciras CF

Ramón Robert se suma al accionariado de Félix Sancho y Mac Lackey en el Algeciras CF Sociedad Anónima Deportiva. El burgalés, el impulsor de la SAD albirroja, ha comunicado este lunes la incorporación como socio accionista del barcelonés, el actual director general y nuevo consejero delegado. Sancho también ha dado la bienvenida al norteamericano Lackey, presente en el Nuevo Mirador. "Los tres vamos a empujar para que este proyecto sea más fuerte", ha asegurado.

Félix Sancho, que el pasado domingo presenció en el palco la derrota del Algeciras ante el San Fernando, tomó la palabra en primer lugar en la rueda de prensa convocada en el estadio. "Me es grato comunicar lo que os avancé en mi última rueda de prensa sobre el ofrecimiento a Mac Lackey para que entrase en el accionariado y también la de Ramón Robert, que ha decidido entrar con una participación y para mí demuestra que se están haciendo bien las cosas", comenzó el de Burgos.

"Siempre es bueno que económicamente puedan empujar en el proyecto y poder hacerlo más grande", prosiguió Sancho, que subrayó "los arrestos de Ramón" por involucrarse directamente en el proyecto algecirista. "Me sorprendió de manera grata", confesó.

"Mac -continuó Sancho- es un empresario muy reconocido en Estados Unidos, con muchas ganas de hacer cosas en el Campo de Gibraltar, a nivel de fútbol, de formación, comercial... Y lo más importante es que los dos son unas buenas personas, con ánimo de sumar y ayudarme a que esto siga creciendo para dotar más fuerte al proyecto", argumentó Sancho.

¿Cómo se reparte el poder ahora? "El encaje es muy sencillo. Mac y yo estamos a nueve horas, él en avión y yo en coche, y Ramón es la persona que está aquí en el día a día. Seguimos todos en las mismas condiciones con el único objetivo de empujar al Algeciras para adelante", afirmó el burgalés.

Sancho volvió a asegurar que no pretende desvincularse a corto plazo. "No es el caso. Aquí estamos todos a una y ellos llegan para que el año que viene tengamos un Algeciras más potente. Cuando yo medí la llegada al Algeciras no medí la profundidad de la necesidad económica y ellos incorporan capital y seguimos de la mano", justificó.

Sobre la situación deportiva, Sancho confía en Ania y sus jugadores: "Estamos en las manos de nuestro cuerpo técnico y nuestros jugadores. Hay que ganar en La Línea y seguir sumando, la suma de los tres nos hace más potentes", insistió.

El de Burgos dejó claro que Robert seguirá con la toma de decisiones en el Nuevo Mirador y no quiso desvelar cómo queda el reparto accionarial. "Todas las decisiones las ha tomado siempre Ramón porque cuando yo pongo a un CEO en una de mis empresas para que dirija tengo que confiar en esa persona. Es el que está en el día a día. Obviamente, decisiones de gran calado será en consenso en el consejo", dijo. "El reparto de las acciones es interno, nuestro pacto de empujar por el Algeciras, que el Algeciras funcione, tampoco cambia la vida que yo tenga el 60, el 50 o el 45".

Sobre la economía de la entidad, Sancho señaló que "al final de esta temporada tendremos todo ordenado cien por cien para poder centrarnos en lo deportivo". "Ha habido tanto extradeportivo, tanto que gestionar, que nos ha hecho centrarnos en lo gordo, en lo que hace que el equipo pueda continuar, pero el enfermo cada día está más sano. Somos un club que pagamos el día 28 a los jugadores y estamos a punto de resolver el problema con la Seguridad Social".

El reparto de las acciones se mantiene "interno"

Sancho explicó que Nicolás Andión seguirá como persona institucional hasta final de temporada "y luego hablaremos, aunque no hay problema para que siga así". El burgalés agradeció a la directiva anterior su trabajo. "Han podido gestionar lo que han podido gestionar. Ya no rigen en el club, el consejo se acaba de aprobar y decidiremos qué personas pueden venir a ayudarnos", zanjó.

Ramón Robert

Ramón Robert aseguró que es "un placer y un honor poder estar participando aquí" en referencia a su entrada al accionariado. "Creo que todos estamos de acuerdo en el potencial que tiene el Algeciras y creo que se puede hacer un proyecto chulo", empezó.

"El unirme es para poder desarrollarlo por el club, la ciudad, la afición, el área de influencia... Es un buen momento para estar y estoy feliz. Ahora, a remar con tranquilidad y a mantener la categoría porque tenemos un proyecto que puede ser muy chulo".

Robert está convencido de que el Algeciras tiene "un equipo que ha demostrado que puede" por eso "apostamos por el entrenador, estamos en sus manos y no dudamos que lo sacarán adelante".

Mac Lackey

El estadounidense Mac Lackey, asistido por el propio Robert en la traducción, insistió en su mensaje sobre su deseo de invertir en el Algeciras CF y en la zona: "Veo un montón de potencial en el Algeciras. Es una parte muy bonita del mundo y siento la pasión de los fans. Para mí es una oportunidad para traer socios y empresarios americanos y para explorar oportunidades comerciales en la comarca", manifestó.

"Ramon y yo hemos sido socios desde hace ocho años, llevamos tiempo trabajando juntos y vemos el potencial de trabajar con este proyecto", sentenció.